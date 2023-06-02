Оторванные руки и поврежденные глаза: в Днепре спасают командира, получившего тяжелые ранения

Об очередной истории спасения воина рассказали днепровские врачи.

27-летний Андрей получил тяжелое ранение на передовой. Вражеское оружие забрало у него руки, повредило глаза и чуть не лишило жизни. В тяжелом состоянии его привезли в днепровскую больницу.

Андрей родом из Киева. К силам обороны присоединился как доброволец, а затем стал командовать одним из подразделений. В настоящее время воин в реанимации. Дышать помогает аппарат ИВЛ. Лицо затянуто бинтами, поэтому он даже не может увидеть свою жену Алину, которая не отходит от мужа.

Для общения был разработан свой язык. Андрей слышит Алину, отвечает жестами пальцев стоп, рисует в воздухе буквы. Через несколько дней ждут эвакуацию домой, в Киев. Впереди поэтапная реабилитация, – рассказывают врачи.

Днепровские врачи сделали все, что от них зависит, чтобы Андрей выжил и смог потом надеть протезы. Впереди тяжелый путь реабилитации, но, по словам медиков, мужчина мечтает выздороветь и еще воспитать двоих детей.