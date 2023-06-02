11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься

Берегите себя!

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.

В июне ожидается несколько магнитных бурь – это 11 опасных дней. Они будут слабые, средние и сильные:

слабые — 1, 7, 16 и 30 июня;

средние — 10, 28 и 29 июня;

сильные – 2, 18, 19 и 20 июня.

Как магнитные бури влияют на организм

Влияние магнитных бурь на здоровье очень индивидуально для каждого человека. Сильнее всего последствия бурь ощущают метеочувствительные люди и владельцы хронических болезней, а также беременные женщины и пожилые люди.

Частые симптомы во время магнитной бури:

тошнота;

головная боль;

головокружение;

повышенное давление;

боль в животе;

повышенная температура;

боли в мышцах и суставах;

слабость;

бессонница;

обострение хронических заболеваний.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Чтобы опасные даты прошли для вас незаметно, соблюдайте простые правила:

Ешьте меньше жирной, жареной и острой еды, но больше сезонных фруктов, овощей и зелени.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна, энергетиков.

Пейте больше воды, зеленого чая и компота.

Проводите больше времени на открытом воздухе.

Пока вы в помещении — регулярно проветривайте комнату.

Постарайтесь меньше нервничать.

Перед сном принимайте контрастный душ.

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