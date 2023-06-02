11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.
В июне ожидается несколько магнитных бурь – это 11 опасных дней. Они будут слабые, средние и сильные:
Как магнитные бури влияют на организм
Влияние магнитных бурь на здоровье очень индивидуально для каждого человека. Сильнее всего последствия бурь ощущают метеочувствительные люди и владельцы хронических болезней, а также беременные женщины и пожилые люди.
Частые симптомы во время магнитной бури:
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Чтобы опасные даты прошли для вас незаметно, соблюдайте простые правила:
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