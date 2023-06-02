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11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься

Сегодня 17:30
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Берегите себя!

Новости Днепра про 11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.

В июне ожидается несколько магнитных бурь – это 11 опасных дней. Они будут слабые, средние и сильные:

  • слабые — 1, 7, 16 и 30 июня;
  • средние — 10, 28 и 29 июня;
  • сильные – 2, 18, 19 и 20 июня.

Новости Днепра про 11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься

Как магнитные бури влияют на организм

Влияние магнитных бурь на здоровье очень индивидуально для каждого человека. Сильнее всего последствия бурь ощущают метеочувствительные люди и владельцы хронических болезней, а также беременные женщины и пожилые люди.

Частые симптомы во время магнитной бури:

  • тошнота;
  • головная боль;
  • головокружение;
  • повышенное давление;
  • боль в животе;
  • повышенная температура;
  • боли в мышцах и суставах;
  • слабость;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Чтобы опасные даты прошли для вас незаметно, соблюдайте простые правила:

  • Ешьте меньше жирной, жареной и острой еды, но больше сезонных фруктов, овощей и зелени.
  • Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна, энергетиков.
  • Пейте больше воды, зеленого чая и компота.
  • Проводите больше времени на открытом воздухе.
  • Пока вы в помещении — регулярно проветривайте комнату.
  • Постарайтесь меньше нервничать.
  • Перед сном принимайте контрастный душ.

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Новости Днепра про 11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититьсяУкраїнська Новости Днепра про 11 опасных дней: когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититьсяРусский

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