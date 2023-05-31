В Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробности

Его задержали.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
29 мая полицейские провели обыск по месту жительства 36-летнего фигуранта. В ходе следственных действий правоохранители изъяли 6 боеприпасов и патроны. Все изъятое направили на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье днепрянин пытался подкупить пограничника.
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