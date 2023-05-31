В Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробности

Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье днепрянин пытался подкупить пограничника.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

29 мая полицейские провели обыск по месту жительства 36-летнего фигуранта. В ходе следственных действий правоохранители изъяли 6 боеприпасов и патроны. Все изъятое направили на экспертизу.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

В Кривом Роге местный житель договорился о продаже гранаты «Ф-1» с запалом и более полутысячи патронов за 3000 грн.

Беседка с гигантским колесом: в сети показали необычный колодец в Екатеринославской губернии 100 лет назад (ФОТО) В Екатеринославской губернии жители испытывали трудности с добычей воды – водопроводы не были распространенным явлением. Многие копали в своих дворах «скважины», в некоторых городах на центральных улицах были обустроены огромные колодцы для общего пользования. Чтобы добыть в них воду требовались… просмотров

В Днепре на Сердюкова горела баня (ФОТО) Сегодня рано утром на улице Евгения Сердюкова произошел пожар - там горела баня. 0 просмотров