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  • В Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробности

В Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробности

Сегодня 15:36
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В Кривом Роге местный житель договорился о продаже гранаты «Ф-1» с запалом и более полутысячи патронов за 3000 грн.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробности

Его задержали.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

29 мая полицейские провели обыск по месту жительства 36-летнего фигуранта. В ходе следственных действий правоохранители изъяли 6 боеприпасов и патроны. Все изъятое направили на экспертизу.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробности

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробности

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье днепрянин пытался подкупить пограничника.

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Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробностиРусский

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