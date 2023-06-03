На Дніпропетровщині на блокпосту зупинили чоловіка зі зброєю: коментар поліції

29 травня на блокпосту в Дніпропетровській області правоохоронці зупинили для перевірки авто.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у 43-річного чоловіка зброю та викликали слідчо-оперативну групу.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та направили зброю на експертизу. Згідно з висновком експерта, пістолет був перероблений саморобним способом із сигнального (стартового) та придатний до стрільби.

1 червня правопорушнику повідомили про підозру за ст. 263 (придбання та зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі чоловік продавав гранату та пів тисячі патронів за 3000 грн: подробиці.

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