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  • На Дніпропетровщині на блокпосту зупинили чоловіка зі зброєю: коментар поліції

На Дніпропетровщині на блокпосту зупинили чоловіка зі зброєю: коментар поліції

Сьогодні 12:51
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29 травня на блокпосту в Дніпропетровській області правоохоронці зупинили для перевірки авто.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на блокпосту зупинили чоловіка зі зброєю: коментар поліції

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у 43-річного чоловіка зброю та викликали слідчо-оперативну групу.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та направили зброю на експертизу. Згідно з висновком експерта, пістолет був перероблений саморобним способом із сигнального (стартового) та придатний до стрільби.

1 червня правопорушнику повідомили про підозру за ст. 263 (придбання та зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині на блокпосту зупинили чоловіка зі зброєю: коментар поліції

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі чоловік продавав гранату та пів тисячі патронів за 3000 грн: подробиці.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині на блокпосту зупинили чоловіка зі зброєю: коментар поліціїУкраїнська

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