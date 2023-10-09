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  • На Днепропетровщине мужчина выдавал себя участником боевых действий, чтобы дешево полечить зубы

На Днепропетровщине мужчина выдавал себя участником боевых действий, чтобы дешево полечить зубы

Сегодня 12:17
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В Кривом Роге судили мужчину, который пользовался поддельным удостоверением участника боевых действий.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина выдавал себя участником боевых действий, чтобы дешево полечить зубы

Документ криворожец нашел на улице, но вместо того, чтобы попытаться вернуть его владельцу, решил воспользоваться удостоверением. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных в Едином реестре судебных решений.

До этого мужчину уже судили за воровство с проникновением в жилье, но дали всего 2 года условно. В июле криворожец нашел на улице удостоверение УБД и решил им воспользоваться.

Мужчина вклеил в документ свое фото, чтобы показать удостоверение в стоматологической клинике и получить скидку на лечение зубов. Сейчас многие из стоматологов устраивают акции для бойцов ВСУ, поэтому криворожец решил «под шумок» этим воспользоваться.

8 августа мужчина распивал пиво с товарищами, когда его заметили сотрудники полиции. Они попросили у него документы. Криворожец показал чужое удостоверение УБД, куда вклеил свое фото. Конечно, правоохранители заметили следы подделки, потому вызвали оперативников.

Впоследствии экспертиза подтвердила, что из удостоверения убрали старое фото и приклеили новое, поэтому мужчину судили за подделку документов.

В начале октября Октябрьский районный суд города Кривого Рога признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Учитывая то, что у криворожца был неотбытый срок в 2 года, поэтому окончательный приговор такой — три года и один месяц лишения свободы. В фонд государства подсудимый должен оплатить 1029 гривен 96 копеек за расходы на экспертизу.

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