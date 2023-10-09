На Днепропетровщине мужчина выдавал себя участником боевых действий, чтобы дешево полечить зубы

В Кривом Роге судили мужчину, который пользовался поддельным удостоверением участника боевых действий.

Документ криворожец нашел на улице, но вместо того, чтобы попытаться вернуть его владельцу, решил воспользоваться удостоверением. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных в Едином реестре судебных решений.

До этого мужчину уже судили за воровство с проникновением в жилье, но дали всего 2 года условно. В июле криворожец нашел на улице удостоверение УБД и решил им воспользоваться.

Мужчина вклеил в документ свое фото, чтобы показать удостоверение в стоматологической клинике и получить скидку на лечение зубов. Сейчас многие из стоматологов устраивают акции для бойцов ВСУ, поэтому криворожец решил «под шумок» этим воспользоваться.

8 августа мужчина распивал пиво с товарищами, когда его заметили сотрудники полиции. Они попросили у него документы. Криворожец показал чужое удостоверение УБД, куда вклеил свое фото. Конечно, правоохранители заметили следы подделки, потому вызвали оперативников.

Впоследствии экспертиза подтвердила, что из удостоверения убрали старое фото и приклеили новое, поэтому мужчину судили за подделку документов.

В начале октября Октябрьский районный суд города Кривого Рога признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Учитывая то, что у криворожца был неотбытый срок в 2 года, поэтому окончательный приговор такой — три года и один месяц лишения свободы. В фонд государства подсудимый должен оплатить 1029 гривен 96 копеек за расходы на экспертизу.

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