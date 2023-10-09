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  • На Дніпропетровщині чоловік видавав себе за учасника бойових дій, щоб дешево полікувати зуби

На Дніпропетровщині чоловік видавав себе за учасника бойових дій, щоб дешево полікувати зуби

Сьогодні 12:17
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У Кривому Розі судили чоловіка, який користувався підробленим посвідченням учасника бойових дій.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік видавав себе за учасника бойових дій, щоб дешево полікувати зуби

Документ криворіжець знайшов на вулиці, але замість того, щоб спробувати повернути його власнику, вирішив скористатися посвідченням. Про це йдеться у матеріалах справи, які опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень. 

До цього чоловіка уже судили за крадіжку з проникненням у житло, але дали лише 2 роки умовно. У липні криворіжець знайшов на вулиці посвідчення УБД і вирішив ним скористатися. 

Чоловік вклеїв у документ своє фото, щоб показати посвідчення у стоматологічній клініці та отримати знижку на лікування зубів. Наразі багато хто зі стоматологів влаштовує акції для бійців ЗСУ, тож криворіжець вирішив “під шумок” цим скористатися. 

Втім, 8 серпня чоловік розпивав пиво з товаришами, коли його помітили працівники поліції. Вони попросили у нього документи. Криворіжець показав чуже посвідчення УБД, куди вклеїв своє фото. Звичайно, правоохоронці помітили сліди підробки, тому викликали оперативників. 

Згодом експертиза підтвердила, що з посвідчення прибрали старе фото та приклеїли нове, тож чоловіка судили за підробку документів. 

На початку жовтня Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу визнач чоловіка винним у скоєнні злочину та призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі. Враховуючи те, що у криворіжця був невідбутий термін у 2 роки, тому остаточний вирок такий – три роки і один місяць позбавлення волі. У фонд держави підсудний повинен сплатити 1029 гривень 96 копійок за витрати на експертизу.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік видавав себе за учасника бойових дій, щоб дешево полікувати зубиУкраїнська

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