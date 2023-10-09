На Дніпропетровщині чоловік видавав себе за учасника бойових дій, щоб дешево полікувати зуби

У Кривому Розі судили чоловіка, який користувався підробленим посвідченням учасника бойових дій.

Документ криворіжець знайшов на вулиці, але замість того, щоб спробувати повернути його власнику, вирішив скористатися посвідченням. Про це йдеться у матеріалах справи, які опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень.

До цього чоловіка уже судили за крадіжку з проникненням у житло, але дали лише 2 роки умовно. У липні криворіжець знайшов на вулиці посвідчення УБД і вирішив ним скористатися.

Чоловік вклеїв у документ своє фото, щоб показати посвідчення у стоматологічній клініці та отримати знижку на лікування зубів. Наразі багато хто зі стоматологів влаштовує акції для бійців ЗСУ, тож криворіжець вирішив “під шумок” цим скористатися.

Втім, 8 серпня чоловік розпивав пиво з товаришами, коли його помітили працівники поліції. Вони попросили у нього документи. Криворіжець показав чуже посвідчення УБД, куди вклеїв своє фото. Звичайно, правоохоронці помітили сліди підробки, тому викликали оперативників.

Згодом експертиза підтвердила, що з посвідчення прибрали старе фото та приклеїли нове, тож чоловіка судили за підробку документів.

На початку жовтня Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу визнач чоловіка винним у скоєнні злочину та призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі. Враховуючи те, що у криворіжця був невідбутий термін у 2 роки, тому остаточний вирок такий – три роки і один місяць позбавлення волі. У фонд держави підсудний повинен сплатити 1029 гривень 96 копійок за витрати на експертизу.

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