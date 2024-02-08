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На Днепропетровщине мужчина съел рыбу и загремел в больницу

Сегодня 08:35
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В Никопольском районе на Днепропетровщине зафиксировали случай заболевания ботулизмом.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина съел рыбу и загремел в больницу

Об этом сообщили в Никопольском городском совете.

Мужчина, у которого диагностировали эту инфекцию, употреблял в пищу сушено-копченую рыбу (толстолоб), купленную в магазине продовольственных товаров одного из населенных пунктов.

После употребления рыбы пострадавший не сразу почувствовал ухудшение самочувствия, а только на следующий день, когда появились тошнота, боль в животе и т.д. Мужчина за медицинской помощью обратился не сразу. Только после заметного ухудшения здоровья пациента госпитализировали в состоянии средней тяжести в лечебно-профилактическое учреждение. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь и введена противоботулиническая сыворотка – препарат, блокирующий действие токсина ботулизма.

Отметим, за 2023 год по Украине зарегистрировано 53 случая заболеваний ботулизмом, с 59 пострадавшими, среди которых 1 летальный случай. По Днепропетровской области зарегистрировано 5 случаев заболевания ботулизмом. Причиной заболевания стала также вяленая и сушеная речная рыба.

Ботулизм – серьезная и потенциально смертельная болезнь. Ее инкубационный период составляет от 2 часов до 10 дней, чаще всего 8-36 часов. Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования мяса, рыбы, реже овощей. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом. Также ботулизм может возникнуть вследствие употребления вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.п.).

Симптомы ботулизма:

  • нарушение близкого зрения – вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;
  • сильно выраженная сухость во рту;
  • трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);
  • повышенная утомляемость, мышечная слабость;
  • головокружение;
  • кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем — вздутие живота, запор;
  • поражение мышц шеи и конечностей.

Чтобы не заболеть ботулизмом, нужно придерживаться рекомендаций:

  • тщательно мыть руки и посуду;
  • избегать употребления подозрительных продуктов;
  • при отсутствии безопасного источника воды использовать метод кипячения;
  • проверять консервы перед употреблением;
  • рыбу перед засолом в домашних условиях очищать от внутренностей, тщательно промывать наружные и внутренние поверхности;
  • не консервировать грибы в герметично закрытых банках в домашних условиях;
  • не покупать пищевые продукты на стихийных рынках из рук частных лиц.

В случае появления симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью, так как промедление может привести к смерти.

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