На Днепропетровщине мужчина наехал культиватором на вражеский снаряд

Также Лысак рассказал, что, по уточненной информации, из-за вчерашней атаки на Днепр повреждены 4 учебных заведения, 9 многоквартирных домов, 25 авто.

На сегодня у россии остается около 950 ракет большой дальности.

Что теперь находится на месте ресторана «Люкс» в Днепре: от доходного дома до высотки-гиганта (ФОТО) С «лица» Днепра за последние несколько лет исчез не один десяток старинных домов. В большинстве своем они давно были в плачевном состоянии, сгоревшие и разрушенные наполовину. Так, на центральном проспекте Днепра на месте 18 этажного дома когда-то было небольшое трехэтажное… просмотров

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