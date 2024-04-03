На Днепропетровщине мужчина наехал культиватором на вражеский снаряд

2 апреля в Криворожском районе произошел несчастный случай: работая на огороде, 45-летний мужчина наехал культиватором на вражеский снаряд.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
В результате мужчина получил ранения. Его госпитализировали в больницу.
Также Лысак рассказал, что, по уточненной информации, из-за вчерашней атаки на Днепр повреждены 4 учебных заведения, 9 многоквартирных домов, 25 авто.
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