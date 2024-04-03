Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине мужчина наехал культиватором на вражеский снаряд

Сегодня 09:30
просмотров

Заметили подозрительные предметы - звоните "101" или "102"!
Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина наехал культиватором на вражеский снаряд

Фото условное.

2 апреля в Криворожском районе произошел несчастный случай: работая на огороде, 45-летний мужчина наехал культиватором на вражеский снаряд.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В результате мужчина получил ранения. Его госпитализировали в больницу.

Также Лысак рассказал, что, по уточненной информации, из-за вчерашней атаки на Днепр повреждены 4 учебных заведения, 9 многоквартирных домов, 25 авто.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина наехал культиватором на вражеский снаряд

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина наехал культиватором на вражеский снаряд

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина наехал культиватором на вражеский снаряд

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина наехал культиватором на вражеский снарядУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина наехал культиватором на вражеский снарядРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В поселке на Днепропетровщине улицу Пушкина переименовали в Пушкина, но другого
    Новости Днепра
    Сегодня 14:25
    В поселке на Днепропетровщине улицу Пушкина переименовали в Пушкина, но другого

    В тергромаде Днепропетровщины Пушкина переименовали в Пушкина.

    В ГУР рассказали, сколько высокоточных ракет сейчас остается у россии: цифра шокирует
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    В ГУР рассказали, сколько высокоточных ракет сейчас остается у россии: цифра шокирует

    На сегодня у россии остается около 950 ракет большой дальности.

    Срочно: в Днепре из-за ракетного обстрела обесточены некоторые дома (АДРЕСА)
    Новости Днепра
    Сегодня 08:36
    Срочно: в Днепре из-за ракетного обстрела обесточены некоторые дома (АДРЕСА)

    Аварийные бригады уже работают над устранением повреждения.

    Адресов стало больше: где сегодня в Днепре выключат свет на 8 часов
    Новости Днепра
    Сегодня 07:00
    Адресов стало больше: где сегодня в Днепре выключат свет на 8 часов

    Подготовьтесь!

    Последние новости

    Что теперь находится на месте ресторана «Люкс» в Днепре: от доходного дома до высотки-гиганта (ФОТО)
    Что теперь находится на месте ресторана «Люкс» в Днепре: от доходного дома до высотки-гиганта (ФОТО)

    С «лица» Днепра за последние несколько лет исчез не один десяток старинных домов. В большинстве своем они давно были в плачевном состоянии, сгоревшие и разрушенные наполовину. Так, на центральном проспекте Днепра на месте 18 этажного дома когда-то было небольшое трехэтажное…

    Сегодня 17:28
    просмотров
    На остановках Днепра появились табло, которые показывают движение маршруток: детали
    На остановках Днепра появились табло, которые показывают движение маршруток: детали

    В Днепре на остановках устанавливают информационные табло нового поколения.

    Сегодня 15:23
    4
    просмотров
    Самый теплый день за 136 лет: в Днепре зафиксировали третий за неделю температурный рекорд
    Самый теплый день за 136 лет: в Днепре зафиксировали третий за неделю температурный рекорд

    В Днепре третий раз за неделю зафиксировали температурный рекорд.

    Сегодня 15:05
    3
    просмотров
    Какие категории мужчин могут выехать из  Украины в 2024 году: обновленный список
    Какие категории мужчин могут выехать из  Украины в 2024 году: обновленный список

    Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданам Украины» и разрешил некоторым категориям мужчин выезжать за границу во время военного положения.

    Сегодня 14:58
    5
    просмотров
    В поселке на Днепропетровщине улицу Пушкина переименовали в Пушкина, но другого
    В поселке на Днепропетровщине улицу Пушкина переименовали в Пушкина, но другого

    В тергромаде Днепропетровщины Пушкина переименовали в Пушкина.

    Сегодня 14:25
    3
    просмотров
    Сквер Прибрежный в Днепре покрылся розовыми цветами (ФОТО)
    Сквер Прибрежный в Днепре покрылся розовыми цветами (ФОТО)

    Срывать, ломать и наносить вред растению строго запрещено!

    Сегодня 14:15
    6
    просмотров
    Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики
    Круглый «Марчелло» з топингом и пудрой: ТОП-3 места, где в Днепре можно попробовать пончики

    Раньше пончики в Днепре можно было купить прямо на улицах или возле остановок общественного транспорта. Это были обычные кондитерские изделия посыпанные сахарной пудрой, без начинок. Но со временем в Днепре «пришли» другие пончики – с начинкой и в глазури. Попробовать…

    Сегодня 13:45
    2
    просмотров
    Рейтинг миллиардеров от Forbes: Коломойский выбыл, а среди 5 украинцев — бизнесмен из Днепра
    Рейтинг миллиардеров от Forbes: Коломойский выбыл, а среди 5 украинцев — бизнесмен из Днепра

    В международный список миллиардеров попал совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов.

    Сегодня 13:35
    5
    просмотров
    Стратегическому предприятию Госкосмоса в Днепре нанесли убытки в 3,2 млн грн: в чем дело
    Стратегическому предприятию Госкосмоса в Днепре нанесли убытки в 3,2 млн грн: в чем дело

    В Днепропетровской области разоблачили трех человек, нанесших ущерб госпредприятию.

    Сегодня 12:42
    8
    просмотров
    «С цепи сорвался и сбежал»: в Днепре посреди улицы заметили хромающего фазана
    «С цепи сорвался и сбежал»: в Днепре посреди улицы заметили хромающего фазана

    В Днепре посреди улицы заметили потерянного фазана.

    Сегодня 11:57
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх