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На Дніпропетровщині чоловік наїхав культиватором на ворожий снаряд

Сьогодні 09:30
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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік наїхав культиватором на ворожий снаряд

Фото умовне.

2 квітня у Криворізькому районі стався нещасний випадок: працюючи на городі, 45-річний чоловік наїхав культиватором на ворожий снаряд.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У результаті чоловік отримав поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Також Лисак розповів, що, за уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Дніпро пошкоджені 4 заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, 25 авто.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік наїхав культиватором на ворожий снаряд

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік наїхав культиватором на ворожий снаряд

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік наїхав культиватором на ворожий снаряд

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік наїхав культиватором на ворожий снарядУкраїнська

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