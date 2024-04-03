На Дніпропетровщині чоловік наїхав культиватором на ворожий снаряд

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2 квітня у Криворізькому районі стався нещасний випадок: працюючи на городі, 45-річний чоловік наїхав культиватором на ворожий снаряд.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У результаті чоловік отримав поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Також Лисак розповів, що, за уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Дніпро пошкоджені 4 заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, 25 авто.

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