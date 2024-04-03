В Днепре на проспекте Науки из-за ДТП парализовало движение троллейбусов: будьте внимательны

Утро в Днепре началось с проблем на дорогах!

Так, на проспекте Науки (ранее Гагарина) столкнулись два авто. Информации о пострадавших нет, но возникла сильная пробка.

Кроме того, движение троллейбусов парализовано.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В департаменте транспорта городского совета отметили, что на проспекте Науки задержано движение троллейбусов №№9, 16, 21, А в направлении площади Космической — учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

UPD: движение троллейбусов восстанавливается.

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