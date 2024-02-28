На Днепропетровщине мужчина еще год терроризировал женщину, с которой развелся

В Каменском домашний тиран еще год терроризировал экс-жену, с которой расстался и жил отдельно.

50-летний житель Каменского еще год после развода не давал покоя экс-жене. Успокоился только после того, как против него было возбуждено уголовное дело, сообщили в Каменском районном управлении полиции.

46-летняя женщина неоднократно жаловалась на своего бывшего, после развода провоцировавшего с ней конфликты и угрожавшего расправой. В семейном аду пострадавшая была и после того, как пара официально разорвала свои отношения.

Обидчик не считался с тем, что супруги развелись, и продолжал наведываться в дом женщины и устроивал скандалы. Мужчина прибегал к угрозам физической расправой и унижениям. Все это причиняло потерпевшей немалые страдания.

Женщина не раз вызывала полицию. Правоохранители проводили с домашним тираном беседы и выписывали штрафы. Даже после наложения срочного запретительного предписания мужчина не остановился, а после непродолжительного «отпуска» продолжил оскорблять бывшую жену.

В конце концов жизнь женщины стала невыносимой, и после очередных издевательств она обратилась с заявлением в полицию. По факту домашнего насилия было возбуждено уголовное производство.

26 февраля тирану объявили о подозрении в совершении домашнего насилия. Судьбу мужчины будет решать суд.

Правоохранители призывают не молчать о домашнем насилии и как можно быстрее обращаться за помощью.

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