Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині чоловік ще рік тероризував жінку, з якою розлучився

На Дніпропетровщині чоловік ще рік тероризував жінку, з якою розлучився

Сьогодні 18:39
просмотров

У Кам'янському домашній тиран ще рік тероризував ексдружину, з якою розлучився та жив окремо.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік ще рік тероризував жінку, з якою розлучився

50-річний житель Кам’янського ще рік після розлучення не давав спокою ексдружині. Заспокоївся тільки після того, як проти нього відкрили кримінальну справу, повідомили у Кам’янському районному управлінні поліції. 

46-річна жінка неодноразово скаржилася на свого колишнього, який після розлучення провокував з нею конфлікти та погрожував розправою. У сімейному пеклі постраждала була і після того, як пара офіційно розірвала свої стосунки. 

Кривдник не зважав на те, що подружжя розлучилось, і продовжував навідуватись до помешкання жінки та влаштував скандали. Чоловік вдавався до погроз фізичною розправою та приниження. Усе це завдавало потерпілій чималих страждань. 

Жінка неодноразово викликала поліцію. Правоохоронці проводили з домашнім тираном бесіди та виписували йому штрафи. Навіть після накладення термінового заборонного припису чоловік не зупинився, а після нетривалої “відпустки” продовжив ображати колишню дружину.

Зрештою життя жінки стало нестерпним, і після чергових знущань вона звернулась із заявою до поліції. За фактом домашнього насильства було відкрито кримінальне провадження.

26 лютого тирану оголосили про підозру в скоєнні домашнього насильства. Долю чоловіка буде вирішувати суд. 

Правоохоронці закликають не мовчати про домашнє насилля та якнайшвидче звертатися за допомогою. 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік ще рік тероризував жінку, з якою розлучивсяУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Нікополі росіяни вбили 61-річну жінку
Новини Дніпра
Сьогодні 15:49
У Нікополі росіяни вбили 61-річну жінку

Наслідки атаки уточнюють.

На Дніпропетровщині скасували комендантську годину, але не для всіх: хто може бути на вулиці 24/7
Новини Дніпра
Сьогодні 15:45
На Дніпропетровщині скасували комендантську годину, але не для всіх: хто може бути на вулиці 24/7

На території Дніпропетровської області декому дозволили перебувати на вулиці 24/7.

У Дніпрі та передмісті сьогодні подекуди зникла вода: причина та адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 14:28
У Дніпрі та передмісті сьогодні подекуди зникла вода: причина та адреси

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

На Дніпропетровщині викрили нацгвардійця, який продавав зброю “по знайомству”
Новини Дніпра
Сьогодні 13:09
На Дніпропетровщині викрили нацгвардійця, який продавав зброю “по знайомству”

У Кривому Розі на Дніпропетровщині викрили нацгвардійця, який продавав трофейну…

Наверх