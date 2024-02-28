На Дніпропетровщині чоловік ще рік тероризував жінку, з якою розлучився

50-річний житель Кам’янського ще рік після розлучення не давав спокою ексдружині. Заспокоївся тільки після того, як проти нього відкрили кримінальну справу, повідомили у Кам’янському районному управлінні поліції.
46-річна жінка неодноразово скаржилася на свого колишнього, який після розлучення провокував з нею конфлікти та погрожував розправою. У сімейному пеклі постраждала була і після того, як пара офіційно розірвала свої стосунки.
Кривдник не зважав на те, що подружжя розлучилось, і продовжував навідуватись до помешкання жінки та влаштував скандали. Чоловік вдавався до погроз фізичною розправою та приниження. Усе це завдавало потерпілій чималих страждань.
Жінка неодноразово викликала поліцію. Правоохоронці проводили з домашнім тираном бесіди та виписували йому штрафи. Навіть після накладення термінового заборонного припису чоловік не зупинився, а після нетривалої “відпустки” продовжив ображати колишню дружину.
Зрештою життя жінки стало нестерпним, і після чергових знущань вона звернулась із заявою до поліції. За фактом домашнього насильства було відкрито кримінальне провадження.
26 лютого тирану оголосили про підозру в скоєнні домашнього насильства. Долю чоловіка буде вирішувати суд.
Правоохоронці закликають не мовчати про домашнє насилля та якнайшвидче звертатися за допомогою.
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