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  • На Днепропетровщине молодой человек 3 месяца воровал часть пенсии у доверчивой бабушки

На Днепропетровщине молодой человек 3 месяца воровал часть пенсии у доверчивой бабушки

Сегодня 18:47
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Мужчина, получив доступ к банковской карточке потерпевшей, несколько месяцев снимал средства доверчивой пенсионерки.

Новости Днепра про На Днепропетровщине молодой человек 3 месяца воровал часть пенсии у доверчивой бабушки

25 января в Никопольское районное управление полиции обратилась пожилая женщина и сообщила, что с ее пенсионного счета исчезают деньги. Впоследствии полицейские выяснили, что 72-летняя жительница Никополя в октябре прошлого года попросила знакомого восстановить ее потерянную карточку, на которую поступала пенсия.

Знакомый бабушки, получив доступ к персональным данным пенсионерки, используя мобильное приложение, в течение трех месяцев отправлял деньги на свою карточку.

Прокуроры объявили 22-летнему молодому человеку о подозрении. 21 марта обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд.

Обращаемся к гражданам – не передавайте свои персональные данные, реквизиты, CVV-коды и срок действия банковских карт посторонним лицам! Аферисты используют любые возможности для доступа к вашим счетам и деньгам, говорится в сообщении.

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