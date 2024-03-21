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  • На Дніпропетровщині молодик 3 місяці крав частину пенсії у довірливої бабусі

На Дніпропетровщині молодик 3 місяці крав частину пенсії у довірливої бабусі

Сьогодні 18:47
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Чоловік, отримавши доступ до банківської картки потерпілої, декілька місяців поспіль знімав кошти довірливої пенсіонерки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині молодик 3 місяці крав частину пенсії у довірливої бабусі

25 січня до Нікопольського районного управління поліції звернулась літня жінка та повідомила, що з її пенсійного рахунку зникають гроші. Згодом поліціянти з’ясували, що 72-річна мешканка Нікополя в жовтні минулого року попросила знайомого відновити її втрачену картку, на яку надходила пенсія.

Знайомий бабусі, отримавши доступ до персональних даних пенсіонерки, використовуючи мобільний додаток, протягом трьох місяців відправляв гроші на свою картку.

Прокурори оголосили 22-річному молодику про підозру. 21 березня обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до суду.

Звертаємося до громадян – не передавайте свої персональні дані, реквізити, CVV-коди та строк дії банківських карток стороннім особам! Аферисти використовують будь-які можливості для доступу до ваших рахунків та грошей, – йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині молодик 3 місяці крав частину пенсії у довірливої бабусіУкраїнська

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