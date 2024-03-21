На Дніпропетровщині молодик 3 місяці крав частину пенсії у довірливої бабусі

Чоловік, отримавши доступ до банківської картки потерпілої, декілька місяців поспіль знімав кошти довірливої пенсіонерки.

25 січня до Нікопольського районного управління поліції звернулась літня жінка та повідомила, що з її пенсійного рахунку зникають гроші. Згодом поліціянти з’ясували, що 72-річна мешканка Нікополя в жовтні минулого року попросила знайомого відновити її втрачену картку, на яку надходила пенсія.

Знайомий бабусі, отримавши доступ до персональних даних пенсіонерки, використовуючи мобільний додаток, протягом трьох місяців відправляв гроші на свою картку.

Прокурори оголосили 22-річному молодику про підозру. 21 березня обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до суду.

Звертаємося до громадян – не передавайте свої персональні дані, реквізити, CVV-коди та строк дії банківських карток стороннім особам! Аферисти використовують будь-які можливості для доступу до ваших рахунків та грошей, – йдеться у повідомленні.

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