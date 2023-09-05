На Днепропетровщине командир-нацгвардеец стрелял в товарищей

В Слобожанском в Днепропетровской области командир открыл огонь по товарищам.

Когда это случилось — не уточняется. Известно, что стрелявшего в подчиненных командира задержали и будут судить. Об этом пишет 368media.

Командир отделения воинской части Нацгвардии разозлился на подчиненных, потому что был недоволен их поведением. В какой-то момент он перезарядил пистолет и открыл огонь в сторону товарищей.

Один из солдат получил ранение правого бедра с поражением бедренной артерии. После этого на стрелка напали другие военнослужащие, пытаясь забрать пистолет. Во время задержания раздался один неконтролируемый выстрел. Пуля попала в другого военного, погибшего на месте.

Предварительно известно, что командир был пьян в тот день.

Сержант Нацгвардии был помещен на гауптвахту в Павлограде.

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