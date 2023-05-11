На Днепропетровщине ГСЧС-ники спасли из огня троих человек

Будьте осторожны с огнем!

Сегодня утром на улице Циолковского в Верхнеднепровске произошел пожар: там загорелся жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 05:30.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в комнате на втором этаже двухэтажного дома на двух владельцев.

Пожар локализовали в 05:52 и ликвидировали в 5:58. Огонь повредил вещи домашнего обихода на общей площади 10 кв. м.

Во время ликвидации возгорания пожарные спасли трех человек. Сотрудники ГСЧС вывели на свежий воздух двух мужчин и женщину. Их осмотрели медики, от госпитализации пострадавшие отказались.

К тушению пожара привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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