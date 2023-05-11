Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине ГСЧС-ники спасли из огня троих человек

Сегодня 10:41
просмотров

Будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про На Днепропетровщине ГСЧС-ники спасли из огня троих человек

Сегодня утром на улице Циолковского в Верхнеднепровске произошел пожар: там загорелся жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 05:30.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в комнате на втором этаже двухэтажного дома на двух владельцев.

Пожар локализовали в 05:52 и ликвидировали в 5:58. Огонь повредил вещи домашнего обихода на общей площади 10 кв. м.

Во время ликвидации возгорания пожарные спасли трех человек. Сотрудники ГСЧС вывели на свежий воздух двух мужчин и женщину. Их осмотрели медики, от госпитализации пострадавшие отказались.

К тушению пожара привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ГСЧС-ники спасли из огня троих человек

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине ГСЧС-ники спасли из огня троих человекУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине ГСЧС-ники спасли из огня троих человекРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Никополе без вести пропал 67-летний мужчина: нужна ваша помощь
    Новости Днепра
    Вчера 17:52
    В Никополе без вести пропал 67-летний мужчина: нужна ваша помощь

    В Никополе правоохранители разыскивают без вести пропавшего 67-летнего Сергея Фетисова.

    Сказал, что купил в Днепре: запорожские полицейские остановили мужчину с целым арсеналом оружия
    Новости Днепра
    Вчера 17:26
    Сказал, что купил в Днепре: запорожские полицейские остановили мужчину с целым арсеналом оружия

    Мужчина сказал патрульным, что купил все оружие в Днепре.

    Водитель из Кривого Рога вела стрим в ТикТок за рулем троллейбуса
    Новости Днепра
    Вчера 16:15
    Водитель из Кривого Рога вела стрим в ТикТок за рулем троллейбуса

    В Кривом Роге водитель троллейбуса вела прямой эфир на работе.

    В Кривом Роге загорелась летняя кухня: погибла бабушка
    Новости Днепра
    Вчера 14:43
    В Кривом Роге загорелась летняя кухня: погибла бабушка

    Сегодня ночью в Кривом Роге на улице Балхаской на территории…

    Последние новости

    Спортсмен из Кривого Рога завоевал «золото» на турнире по тхэквондо
    Спортсмен из Кривого Рога завоевал «золото» на турнире по тхэквондо

    Поздравляем с блестящей победой!

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    В Днепре «заминировали» полсотни построек: что известно
    В Днепре «заминировали» полсотни построек: что известно

    В Днепре в среду, 10 мая, проверяли сообщение о минировании почти 50 объектов.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре некоторые трамваи изменят график и маршрут 11 мая
    В Днепре некоторые трамваи изменят график и маршрут 11 мая

    В четверг, 11 мая, в Днепре некоторые трамвайные маршруты будут работать с изменениями.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Оккупанты ночью обстреляли Никополь: подробности атаки
    Оккупанты ночью обстреляли Никополь: подробности атаки

    Российские оккупанты в ночь на 11 мая обстреляли Никополь Днепропетровской области.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Враг снова обстрелял Украину: ситуация на фронте сегодня 11 мая
    Враг снова обстрелял Украину: ситуация на фронте сегодня 11 мая

    ВСУ отразили 39 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Невозможно поверить: в Донецкой области погиб самый молодой Герой Каменского
    Невозможно поверить: в Донецкой области погиб самый молодой Герой Каменского

    8 мая в Донецкой области, освобождая украинскую землю от российских оккупантов, погиб солдат Филипчук Даниил Евгеньевич.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Успейте зарядить гаджеты: сегодня почти сотня домов в Днепре останется без света
    Успейте зарядить гаджеты: сегодня почти сотня домов в Днепре останется без света

    В Днепре 11 мая около сотни домов останутся без света.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 11 мая: в Днепре пасмурно, но тепло
    Погода на 11 мая: в Днепре пасмурно, но тепло

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Верим в ВСУ: Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте
    Верим в ВСУ: Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте

    Российские оккупанты сосредоточили усилия на Бахмутском направлении. За сутки наши воины не потеряли ни одной из позиций.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Атака Никополя и района беспилотниками и тяжелой артиллерии: подробности
    Атака Никополя и района беспилотниками и тяжелой артиллерии: подробности

    Днем 10 мая оккупанты били по Никополю и району из тяжелой артиллерии и атаковали с беспилотников.

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх