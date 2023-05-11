В Днепре некоторые трамваи изменят график и маршрут 11 мая

В четверг, 11 мая, в Днепре некоторые трамвайные маршруты будут работать с изменениями.

С 11:00 до 14:00 трамваи №6 и №9 будут курсировать по сокращенному маршруту до ул. Трамвайной без заезда на пл. Старомостовую.

С 20:30 трамваи №12 и №17 от пл. Старомостовой будут курсировать через Железнодорожный вокзал – ул. Курчатова – ул. Леваневского – ул. Владимира Антоновича без заезда на Центральный рынок.

Трамваи №5, №12 и №16 закончат свою работу раньше.

Последние отправления с конечных остановок:

Маршрут №5

от ж/м Западный в 19:28

от Университета науки и технологий в 20:28

Маршрут №12

от площади Старомостовой в 19:09

от завода Металлоизделий в 20:11

Маршрут №16

с улицы Игоря Сикорского в 19:47

с улицы Бориса Кротова в 20:15

Изменения связаны с ремонтами пути на Амурском мосту, ул. Степана Бандеры и просп. Леси Украинки.

Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

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