В Днепре некоторые трамваи изменят график и маршрут 11 мая

С 11:00 до 14:00 трамваи №6 и №9 будут курсировать по сокращенному маршруту до ул. Трамвайной без заезда на пл. Старомостовую.
С 20:30 трамваи №12 и №17 от пл. Старомостовой будут курсировать через Железнодорожный вокзал – ул. Курчатова – ул. Леваневского – ул. Владимира Антоновича без заезда на Центральный рынок.
Трамваи №5, №12 и №16 закончат свою работу раньше.
Последние отправления с конечных остановок:
Изменения связаны с ремонтами пути на Амурском мосту, ул. Степана Бандеры и просп. Леси Украинки.
Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
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