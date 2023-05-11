Оккупанты ночью обстреляли Никополь: подробности атаки

«Под ударом вражеской артиллерии вечером и ночью находился Никополь. Обошлось без погибших и пострадавших», – написал Лысак.
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