Оккупанты ночью обстреляли Никополь: подробности атаки

Ночью в Днепропетровской области украинские военные сбили один вражеский дрон, добавил глава ОВА.

В результате обстрелов в городе повреждены три частных дома, четыре хозяйственных сооружения и авто. Помимо этого, оборвана линия электропередач.

«Под ударом вражеской артиллерии вечером и ночью находился Никополь. Обошлось без погибших и пострадавших», – написал Лысак.

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