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Оккупанты ночью обстреляли Никополь: подробности атаки

Сегодня 08:30
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Российские оккупанты в ночь на 11 мая обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Новости Днепра про Оккупанты ночью обстреляли Никополь: подробности атаки

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
 
«Под ударом вражеской артиллерии вечером и ночью находился Никополь. Обошлось без погибших и пострадавших», – написал Лысак.
 
В результате обстрелов в городе повреждены три частных дома, четыре хозяйственных сооружения и авто. Помимо этого, оборвана линия электропередач.
 
Ночью в Днепропетровской области украинские военные сбили один вражеский дрон, добавил глава ОВА.

Новости Днепра про Оккупанты ночью обстреляли Никополь: подробности атаки

Новости Днепра про Оккупанты ночью обстреляли Никополь: подробности атаки

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