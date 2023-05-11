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Невозможно поверить: в Донецкой области погиб самый молодой Герой Каменского

Сегодня 07:15
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8 мая в Донецкой области, освобождая украинскую землю от российских оккупантов, погиб солдат Филипчук Даниил Евгеньевич.

Новости Днепра про Невозможно поверить: в Донецкой области погиб самый молодой Герой Каменского

Ему было всего 18 лет. 

Об этом сообщает городской глава г. Каменское Андрей Белоусов.

«От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника», — написал Андрей Белоусов.

Даниил Филипчук родился 2 июня 2004 года. Начиная с января 2023 находился на контракте в Вооруженных Силах Украины.

У него осталась мать и сестра.

«Когда началась война, ему было 10 лет. Когда началось полномасштабное вторжение, ему было 17 лет. Сейчас ему навеки 18 и он самый молодой Герой Каменского. Для всего нашего храма это огромная потеря и боль родных для нас – наша боль и горе. В последнюю встречу со своими родными он сказал им: «Как мне больно прощаться с вами…». Теперь нам больно прощаться с ним…», — написал в соцсетях Феодосий Алисов.

Панахида состоится 11 мая в 12:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы (ул. Сергея Слисаренко, 34).

Похоронят воина в 13:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

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