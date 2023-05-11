Невозможно поверить: в Донецкой области погиб самый молодой Герой Каменского

Ему было всего 18 лет.
Об этом сообщает городской глава г. Каменское Андрей Белоусов.
«От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника», — написал Андрей Белоусов.
Даниил Филипчук родился 2 июня 2004 года. Начиная с января 2023 находился на контракте в Вооруженных Силах Украины.
У него осталась мать и сестра.
«Когда началась война, ему было 10 лет. Когда началось полномасштабное вторжение, ему было 17 лет. Сейчас ему навеки 18 и он самый молодой Герой Каменского. Для всего нашего храма это огромная потеря и боль родных для нас – наша боль и горе. В последнюю встречу со своими родными он сказал им: «Как мне больно прощаться с вами…». Теперь нам больно прощаться с ним…», — написал в соцсетях Феодосий Алисов.
Панахида состоится 11 мая в 12:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы (ул. Сергея Слисаренко, 34).
Похоронят воина в 13:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.
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