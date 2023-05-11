Невозможно поверить: в Донецкой области погиб самый молодой Герой Каменского

8 мая в Донецкой области, освобождая украинскую землю от российских оккупантов, погиб солдат Филипчук Даниил Евгеньевич.

Ему было всего 18 лет.

Об этом сообщает городской глава г. Каменское Андрей Белоусов.

«От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника», — написал Андрей Белоусов.

Даниил Филипчук родился 2 июня 2004 года. Начиная с января 2023 находился на контракте в Вооруженных Силах Украины.

У него осталась мать и сестра.

«Когда началась война, ему было 10 лет. Когда началось полномасштабное вторжение, ему было 17 лет. Сейчас ему навеки 18 и он самый молодой Герой Каменского. Для всего нашего храма это огромная потеря и боль родных для нас – наша боль и горе. В последнюю встречу со своими родными он сказал им: «Как мне больно прощаться с вами…». Теперь нам больно прощаться с ним…», — написал в соцсетях Феодосий Алисов.

Панахида состоится 11 мая в 12:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы (ул. Сергея Слисаренко, 34).

Похоронят воина в 13:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

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