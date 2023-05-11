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Неможливо повірити: на Донеччині загинув наймолодший Герой Кам’янського

Сьогодні 07:15
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8 травня на Донеччині, звільняючи українську землю від російських окупантів, загинув солдат Філіпчук Даніїл Євгенович.

Новости Днепра про Неможливо повірити: на Донеччині загинув наймолодший Герой Кам’янського

Йому було лише 18 років. 

Про це повідомляє міський голова м. Кам’янське Андрій Білоусов.

«Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника», – написав Андрій Білоусов.

Даніїл Філіпчук народився 2 червня 2004 року. Починаючи з січня 2023 року перебував на контракті у Збройних Силах України.

У нього залишилися мати та сестра.

«Коли почалась війна йому було 10 років. Коли почалось повномасштабне вторгнення йому було 17 років. Зараз йому навіки 18 і він наймолодший Герой Кам’янського. Для всієї громади нашого храму це величезна втрата і цей біль рідних для нас є нашим болем і горем. В останню зустріч зі своїми рідними, він сказав їм: «Як мені боляче прощатись з вами…». Тепер нам боляче прощатись з ним…», – написав у соцмережах Феодосій Алісов.

Панахида відбудеться 11 травня о 12:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34).

Поховають воїна о 13:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

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