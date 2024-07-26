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Возгорание почти дошло до домов: в Днепре местные самостоятельно тушили пожар на сухостое

Сегодня 10:39
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В Деевке возник пожар на сухостое.

Новости Днепра про Возгорание почти дошло до домов: в Днепре местные самостоятельно тушили пожар на сухостое

Местным жителям Деевки самостоятельно пришлось оперативно тушить возгорание сухостоя.Двое мужчин, «вооружившись» подручными предметами, не сомневались бороться с огнем. Весь процесс записали на видео, которое затем распространили в сети

На нем можно увидеть воспламенение, уничтожившее немаленькую территорию сухостоя, а также сложно не заметить густой черный дым, который жители могли видеть в километрах.

В ход шли самодельные веники, а также грабли, которые впоследствии сломались.

Во время тушения автор видео комментирует событие и призывает обратить внимание на последствия опрометчивого поведения с огнем.

Там же кузнечики всяческие, муравьи, птички живут. Для чего это делать? Ежики здесь живут, — говорит автор видео.

Новости Днепра про Возгорание почти дошло до домов: в Днепре местные самостоятельно тушили пожар на сухостое

Кадр с видео

Укрощать огонь оказалось тяжело, особенно нужно было справиться до момента, пока возгорание не дошло до местных домов, которые находились совсем рядом.

Причины возгорания неизвестны, однако на последних кадрах мужчина призывает родителей объяснять своим детям правила обращения с огнем.

Вызвали ли на место происшествия пожарных — не сообщается.

Видео:

Заметим, что по данным ГСЧС за прошедшие сутки, 25 июля, пожарные ликвидировали 57 возгораний на открытых территориях Днепропетровщины, из них — 1 возгорание в лесу, 44 сухостоя и 12 мусора. Общая площадь уничтоженных экосистем в результате пожаров составила 46 гектаров.

Напомним, в Днепре и области сохраняется чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Новости Днепра про Возгорание почти дошло до домов: в Днепре местные самостоятельно тушили пожар на сухостое

Это означает, что погодные условия создают благоприятные условия для возникновения и распространения пожаров в экосистеме при наличии даже небольших источников возгорания. В таком случае важно соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на природе:

  • не разводить костер в необорудованных для этого местах;
  • не сжигать сухую растительность или мусор;
  • не бросать непогашенные окурки на сухую траву;
  • не разрешать детям играть с огнем.

Не забывайте, лица, виновные в возникновении пожара в экосистемах, несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

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Новости Днепра про Возгорание почти дошло до домов: в Днепре местные самостоятельно тушили пожар на сухостоеУкраїнська Новости Днепра про Возгорание почти дошло до домов: в Днепре местные самостоятельно тушили пожар на сухостоеРусский

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