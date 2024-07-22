На территории популярной зоны отдыха в Днепровском районе утонул мужчина: что известно

Очередная трагедия на воде.

В понедельник, 22 июля, в селе Елизаветовка, где расположена популярная зона отдыха, утонул мужчина.

Как сообщили в ГСЧС, около 10 утра мужчина пошел купаться на местный водоем, но не вернулся. Отдыхающие Голубых озер забили тревогу и позвали спасателей.

По прибытию на место происшествия водолазы-спасатели обследовали 1000 кв.м подводной акватории озера. Мужчину нашли, но к сожалению, мертвым. Его тело обнаружили на расстоянии примерно 50 м от берега и на глубине 4 м. После чего доставили утопленника к берегу и передали сотрудникам полиции.

Напомним, в Каменском мужчина неожиданно влетел в бар и стал избивать людей ножом.

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