На территории популярной зоны отдыха в Днепровском районе утонул мужчина: что известно

В понедельник, 22 июля, в селе Елизаветовка, где расположена популярная зона отдыха, утонул мужчина.
Как сообщили в ГСЧС, около 10 утра мужчина пошел купаться на местный водоем, но не вернулся. Отдыхающие Голубых озер забили тревогу и позвали спасателей.
По прибытию на место происшествия водолазы-спасатели обследовали 1000 кв.м подводной акватории озера. Мужчину нашли, но к сожалению, мертвым. Его тело обнаружили на расстоянии примерно 50 м от берега и на глубине 4 м. После чего доставили утопленника к берегу и передали сотрудникам полиции.
Напомним, в Каменском мужчина неожиданно влетел в бар и стал избивать людей ножом.
Читайте также:
Автор:
В ходе работ на поле произошел взрыв.
Синельниково на Днепропетровщине без воды из-за аварии на водопроводе.
К сожалению, свет будут выключать весь день.
За все время своего существования парк Глобы в Днепре менялся…
Жители Днепра зафиксировали застенчивую радугу среди облаков.
Масштабную схему по сбыту наркотиков создал житель Днепра.
Программа будет одинаковой для всех учащихся независимо от пола.
В ходе работ на поле произошел взрыв.
Синельниково на Днепропетровщине без воды из-за аварии на водопроводе.
К сожалению, свет будут выключать весь день.
За все время своего существования парк Глобы в Днепре менялся и реконструировался несколько раз. Так, одна из реконструкций подарила жителям Днепра деревянный летний театр, расположенный на небольшом островке на воде. Позже на этом же островке находилась детская площадка.
В Каменском на Днепропетровщине мужчина устроил резню в баре.
Оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине.
Сегодня, 22 июля, в Кривом Роге на Укрпочте загорелась посылка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!