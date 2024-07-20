На Днепропетровщине выгорел легковой автомобиль «ВАЗ»

Большой пожар в Криворожском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

19 июля в 23:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственных построек, расположенных на улице Железнодорожной села Желтое Апостоловской городской территориальной громады Криворожского района, — говорится в сообщении спасателей.

На месте спасатели увидели пожар, охвативший хозяйственные постройки на общей площади 150 кв.м, в одной из них пылал легковой автомобиль «ВАЗ 2102».

Пожар был локализован через пять часов. К счастью, погибших и травмированных нет.

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