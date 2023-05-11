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На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню трьох осіб

Сьогодні 10:41
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Будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню трьох осіб

Сьогодні рано-вранці на вулиці Ціолковського у Верхньодніпровську сталася пожежа: там загорівся житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 05:30.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в кімнаті на другому поверсі двоповерхового будинку на двох власників.

Пожежу локалізували о 05:52 та ліквідували о 05:58. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на загальній площі 10 кв. м.

Під час ліквідації займання вогнеборці врятували трьох чоловік. Співробітники ДСНС вивели на свіже повітря двох чоловіків та жінку. Врятованих оглянули медики, від госпіталізації вони відмовились.

До гасіння пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню трьох осіб

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