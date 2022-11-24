На Днепропетровщине энергетики заживили более 70% критической инфраструктуры и 20% домов

Напомним, ранее мы писали, что Резниченко рассказал, как работает общественный транспорт в Днепре .

Кроме того, коммунальщики возобновляют работу водоканалов. Одновременно в области действуют графики почасовых отключений. Они необходимы, чтобы сбалансировать энергосистему. Спасибо энергетикам и коммунальщикам за характер и несокрушимость. Продолжаем работать, – отметил Валентин Резниченко.

Об этом сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.

И вернули электричество в 20% домов.

В Днепропетровской области энергетики уже заживили более 70% критической инфраструктуры.

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