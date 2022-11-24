Мэр Днепра рассказал о встрече с Макроном

Мэр Днепра рассказал о том, что встретился с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Об этом он написал на своей странице на фейсбуке и добавил фото.
Когда Президент Франции лично тебя занимает и говорит: «Держитесь Украина и Днепр».
Докладываю. Визит окончил.
Стартую быстро в дом.
Все подробности впоследствии.
А сейчас дайте время дистанционно с ребятами закончить работы по восстановлению энергоснабжения, – отметил Филатов.
Отметим, что во Франции продолжается крупный международный Конгресс мэров, собравший около 10 тыс. представителей межмуниципального сотрудничества со всего мира. В этом году здесь была организована специальная панель, посвященная Украине. Участие в съезде принял и мэр Днепра.
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