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Мэр Днепра рассказал о встрече с Макроном

Сегодня 15:30
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Мэр Днепра поделился подробностями встречи с Макроном.

Мэр Днепра рассказал о том, что встретился с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Об этом он написал на своей странице на фейсбуке и добавил фото.

Когда Президент Франции лично тебя занимает и говорит: «Держитесь Украина и Днепр».

Докладываю. Визит окончил.
Стартую быстро в дом.

Все подробности впоследствии.

А сейчас дайте время дистанционно с ребятами закончить работы по восстановлению энергоснабжения, – отметил Филатов.

Новости Днепра про Мэр Днепра рассказал о встрече с Макроном

Отметим, что во Франции продолжается крупный международный Конгресс мэров, собравший около 10 тыс. представителей межмуниципального сотрудничества со всего мира. В этом году здесь была организована специальная панель, посвященная Украине. Участие в съезде принял и мэр Днепра.

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