На Дніпропетровщині енергетики заживили понад 70% критичної інфраструктури і 20% осель

На Дніпропетровщині енергетики вже заживили понад 70% критичної інфраструктури.

І повернули електрику в 20% осель.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

Крім того, комунальники поновлюють роботу водоканалів.

Одночасно в області діють графіки погодинних відключень. Вони необхідні, щоб збалансувати енергосистему. Дякую енергетикам та комунальникам за характер та незламність. Продовжуємо працювати, – відзначив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Резніченко розповів, як працює громадський транспорт у Дніпрі.

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