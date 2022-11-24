На Дніпропетровщині енергетики заживили понад 70% критичної інфраструктури і 20% осель

І повернули електрику в 20% осель.
Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
Крім того, комунальники поновлюють роботу водоканалів.
Одночасно в області діють графіки погодинних відключень. Вони необхідні, щоб збалансувати енергосистему. Дякую енергетикам та комунальникам за характер та незламність. Продовжуємо працювати, – відзначив Валентин Резніченко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Резніченко розповів, як працює громадський транспорт у Дніпрі.
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