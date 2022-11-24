Резниченко рассказал, как работает общественный транспорт в Днепре

Так, вчера не работали троллейбусы, трамваи и метро, поезда курсировали, но с опозданием. А на городские маршруты вышли дополнительные автобусы.
О том, как работает общественный транспорт в Днепре и области сегодня, рассказал Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.
По его словам, в Днепропетровской области все пригородные и междугородные автобусные маршруты двигаются в обычном режиме. Железная дорога тоже работает, но поезда курсируют с небольшой задержкой.
В утренние часы транспорт Днепра и Кривого Рога сработал без сбоев. Часть электротранспорта из-за обесточивания не смогла приступить к работе. Потому города вывели на линии больше автобусов. Днепровский метрополитен перевозит пассажиров в обычном режиме. Работаем, – рассказал Валентин Резниченко.
Читайте также:
Автор:
Мэр Днепра поделился подробностями встречи с Макроном.
Россияне будут продолжать ракетные атаки по Украине.
В Днепре спасают котика Сирка, которого облили кипятком
Энергетики, спасатели, коммунальщики работают над тем, чтобы вернуть в наши…
Мэр Днепра поделился подробностями встречи с Макроном.
Богуслаев хотел спрятать элитные автомобили и антиквариат, а затем вывести за границу.
Россияне будут продолжать ракетные атаки по Украине.
Мы – невероятная сильная нация!
В банкоматах ПриватБанка можно снять наличные с карточек других банков.
В Днепре спасают котика Сирка, которого облили кипятком
Энергетики, спасатели, коммунальщики работают над тем, чтобы вернуть в наши дома коммуникации: свет, воду, связь.
Гендиректор больницы Мечникова рассказал, как медики вчера справлялись с неожиданным блекаутом.
Днепр и вся Украина переживают блэкаут из-за российских обстрелов.
Вчера россияне в очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Украины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!