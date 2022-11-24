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Резниченко рассказал, как работает общественный транспорт в Днепре

Сегодня 14:19
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Из-за блэкаута в Днепре и области общественный транспорт тоже изменил режим работы.

Новости Днепра про Резниченко рассказал, как работает общественный транспорт в Днепре

Так, вчера не работали троллейбусы, трамваи и метро, ​​поезда курсировали, но с опозданием. А на городские маршруты вышли дополнительные автобусы.

О том, как работает общественный транспорт в Днепре и области сегодня, рассказал Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.

По его словам, в Днепропетровской области все пригородные и междугородные автобусные маршруты двигаются в обычном режиме. Железная дорога тоже работает, но поезда курсируют с небольшой задержкой.

В утренние часы транспорт Днепра и Кривого Рога сработал без сбоев. Часть электротранспорта из-за обесточивания не смогла приступить к работе. Потому города вывели на линии больше автобусов. Днепровский метрополитен перевозит пассажиров в обычном режиме. Работаем, – рассказал Валентин Резниченко.

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