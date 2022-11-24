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Несмотря на блэкаут: в Днепре врачи принимали роды без света (ФОТО)

Сегодня 13:33
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Мы – невероятная сильная нация!

Новости Днепра про Несмотря на блэкаут: в Днепре врачи принимали роды без света (ФОТО)

Вчера, 23 ноября, враг снова атаковал Украину ракетами.

Из-за этого многие населенные пункты остались без света. Но нас это не сломило.

А днепровские врачи даже продолжили проводить сверхсложные операции и принимать роды.

Так, в родовом отделении одной из больниц города в полной темноте родился маленький днепрянин.

Новости Днепра про Несмотря на блэкаут: в Днепре врачи принимали роды без света (ФОТО)

Новости Днепра про Несмотря на блэкаут: в Днепре врачи принимали роды без света (ФОТО)

Жизнь всегда побеждает!

Слава Украине!

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Новости Днепра про Несмотря на блэкаут: в Днепре врачи принимали роды без света (ФОТО)Українська Новости Днепра про Несмотря на блэкаут: в Днепре врачи принимали роды без света (ФОТО)Русский

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