Несмотря на блэкаут: в Днепре врачи принимали роды без света (ФОТО)

Мы – невероятная сильная нация!

Вчера, 23 ноября, враг снова атаковал Украину ракетами.

Из-за этого многие населенные пункты остались без света. Но нас это не сломило.

А днепровские врачи даже продолжили проводить сверхсложные операции и принимать роды.

Так, в родовом отделении одной из больниц города в полной темноте родился маленький днепрянин.

Жизнь всегда побеждает!

Слава Украине!

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