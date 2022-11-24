Несмотря на блэкаут: в Днепре врачи принимали роды без света (ФОТО)

Вчера, 23 ноября, враг снова атаковал Украину ракетами.
Из-за этого многие населенные пункты остались без света. Но нас это не сломило.
А днепровские врачи даже продолжили проводить сверхсложные операции и принимать роды.
Так, в родовом отделении одной из больниц города в полной темноте родился маленький днепрянин.
Жизнь всегда побеждает!
Слава Украине!
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