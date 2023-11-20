На Днепропетровщине двое юношей смертельно отравились угарным газом, пока ремонтировали авто

Об этом сообщила сотрудница Криворожской станции ЭМД Татьяна Романчук.
Все произошло 15 ноября в Кривом Роге. В «скорую» позвонила женщина, которая сообщила, что нашла в гараже сына и его друга. Оба были без сознания и нуждались в помощи.
Приехавшим на вызов медикам женщина рассказала, что сын с товарищем сидели в автомобиле, когда она их нашла. Еще вечером юноши пошли ремонтировать автомобиль, но когда ночью заявительница очнулась, то дома их не было.
Женщина побежала в гараж, чтобы проверить, все ли хорошо с ребятами. Оба были без сознания, поэтому горожанка вызвала «скорую».
Фельдшеры пытались реанимировать пострадавших, но это сделать не удалось. Медикам пришлось констатировать смерть обоих ребят. Умершим было 22 и 23 года. Скорее всего, они смертельно отравились угарным газом.
Напомним, на днях на Днепропетровщине три человека погибли в результате отравления угарным газом.
Чаще всего причиной отравления угарным газом является несоблюдение правил безопасного использования газовых приборов. Следует всегда открывать двери или окна, если работаете с газовыми или другими приборами, которые горят и могут выделять угарный газ.
Признаками отравления угарным газом являются интенсивная головная боль, общая слабость и сонливость, головокружение и рвота. В случае появления таких симптомов нужно выключить все приборы горения, выйти на улицу, вызвать скорую и газовую аварийную службу.
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