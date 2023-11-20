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  • На Днепропетровщине двое юношей смертельно отравились угарным газом, пока ремонтировали авто

На Днепропетровщине двое юношей смертельно отравились угарным газом, пока ремонтировали авто

Сегодня 11:30
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В Кривом Роге двое мужчин отравились угарным газом.
Новости Днепра про На Днепропетровщине двое юношей смертельно отравились угарным газом, пока ремонтировали авто

фото условное

Об этом сообщила сотрудница Криворожской станции ЭМД Татьяна Романчук.

Все произошло 15 ноября в Кривом Роге. В «скорую» позвонила женщина, которая сообщила, что нашла в гараже сына и его друга. Оба были без сознания и нуждались в помощи.

Приехавшим на вызов медикам женщина рассказала, что сын с товарищем сидели в автомобиле, когда она их нашла. Еще вечером юноши пошли ремонтировать автомобиль, но когда ночью заявительница очнулась, то дома их не было.

Женщина побежала в гараж, чтобы проверить, все ли хорошо с ребятами. Оба были без сознания, поэтому горожанка вызвала «скорую».

Фельдшеры пытались реанимировать пострадавших, но это сделать не удалось. Медикам пришлось констатировать смерть обоих ребят. Умершим было 22 и 23 года. Скорее всего, они смертельно отравились угарным газом.

Напомним, на днях на Днепропетровщине три человека погибли в результате отравления угарным газом.

Как избежать отравления угарным газом?

Чаще всего причиной отравления угарным газом является несоблюдение правил безопасного использования газовых приборов. Следует всегда открывать двери или окна, если работаете с газовыми или другими приборами, которые горят и могут выделять угарный газ.

Признаками отравления угарным газом являются интенсивная головная боль, общая слабость и сонливость, головокружение и рвота. В случае появления таких симптомов нужно выключить все приборы горения, выйти на улицу, вызвать скорую и газовую аварийную службу.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине двое юношей смертельно отравились угарным газом, пока ремонтировали автоУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине двое юношей смертельно отравились угарным газом, пока ремонтировали автоРусский

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