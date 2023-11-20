На Дніпропетровщині двоє юнаків смертельно отруїлися чадним газом, поки ремонтували авто

У Кривому Розі двоє чоловіків отруїлися чадним газом.

Про це повідомила співробітниця Криворізької станції ЕМД Тетяна Романчук.

Усе сталося 15 листопада в Кривому Розі. До “швидкої” зателефонувала жінка, яка повідомила, що знайшла в гаражі сина та його друга, котрі були без свідомості та потребували допомоги.

Медикам, які приїхали на виклик, жінка розповіла, що син з товаришем сиділи в автомобілі, коли вона їх знайшла. Ще ввечері юнаки пішли ремонтувати автомобіль, але коли вночі заявниця прокинулася, то вдома їх не було.

Жінка чимдуж побігла в гараж, щоб перевірити, чи все добре з хлопцями. Обидва були без свідомості, тож містянка викликала “швидку”.

Фельдшери намагалися реанімувати постраждалих, але це зробити не вдалося. Медикам довелося констатувати смерть обох хлопців. Померлим було 22 та 23 роки. Найімовірніше, вони смертельно отруїлися чадним газом.

Нагадаємо, днями на Дніпропетровщині троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом.

Як уникнути отруєння чадним газом?

Найчастіше причиною отруєння чадним газом є недотримання правил безпечного користування газовими приладами. Варто завжди відкривати двері чи вікна, якщо працюєте з газовими чи іншими приладами, які горять та можуть виділяти чадний газ.

Ознаками отруєння чадним газом є інтенсивний головний біль, загальна слабкість і сонливість, запаморочення і блювота. У випадку появи таких симптомів потрібно вимкнути усі прилади горіння, вийти на вулицю, викликати “швидку” та газову аварійну службу.

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