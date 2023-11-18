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На Дніпропетровщині троє людей загинули, отруївшись чадним газом

Сьогодні 11:45
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На Дніпропетровщині сталася жахлива трагедія у приватному житловому будинку, розташованому у смт. Аули Криничанської селищної територіальної громади.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині троє людей загинули, отруївшись чадним газом

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

У  Кам’янському районі виявлено тіла 3 осіб: чоловіка, 1986 року народження, та двох жінок, 1981 та 1953 років народження, – сказано у повідомленні надзвичайників.

Ознак горіння у будинку не було. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом внаслідок несправності твердопаливного котла.

Такі трагедії стають можливими, коли у помешканні погана вентиляція, зачинені вікна та двері або непрацюючі димарі.

Головний симптом – головний біль. Людина відчуває запаморочення, нудоту та сонливість.

Щоб уникнути найстрашнішого, треба перевіряти газові прилади, не зачиняти витяжку та приладнати окремий димар, при використанні газової колонки.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині троє людей загинули, отруївшись чадним газомУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині троє людей загинули, отруївшись чадним газомРусский

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