На Дніпропетровщині троє людей загинули, отруївшись чадним газом

На Дніпропетровщині сталася жахлива трагедія у приватному житловому будинку, розташованому у смт. Аули Криничанської селищної територіальної громади.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

У Кам’янському районі виявлено тіла 3 осіб: чоловіка, 1986 року народження, та двох жінок, 1981 та 1953 років народження, – сказано у повідомленні надзвичайників.

Ознак горіння у будинку не було. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом внаслідок несправності твердопаливного котла.

Такі трагедії стають можливими, коли у помешканні погана вентиляція, зачинені вікна та двері або непрацюючі димарі.

Головний симптом – головний біль. Людина відчуває запаморочення, нудоту та сонливість.

Щоб уникнути найстрашнішого, треба перевіряти газові прилади, не зачиняти витяжку та приладнати окремий димар, при використанні газової колонки.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: