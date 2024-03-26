На Днепропетровщине чиновники разворовали деньги, выделенные на ремонт столовой для военных

В Днепропетровской области из-за хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт столовой для военных, будут судить руководство фирмы. Об этом сообщила специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.
В суд был передан обвинительный акт в отношении директора и исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью. Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в крупных размерах, в составе организованной группы, а также составления и выдачи ложных документов.
В частности, фигуранты составили и подписали акты выполненных работ по ремонту столовой, в которые были внесены заведомо ложные сведения. Ущерб государству оценивают более чем в 3,7 млн грн.
Во время обысков у обвиняемых изъяли автомобили, документы, компьютерную технику и «черновые» записи. Общая стоимость изъятого – около двух миллионов гривен.
Что касается инженера по техническому надзору – уголовное дело выделено в отдельное производство. Ему заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск
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