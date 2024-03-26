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  • На Дніпропетровщині посадовці розікрали гроші, виділені на ремонт їдальні для військових

На Дніпропетровщині посадовці розікрали гроші, виділені на ремонт їдальні для військових

Сьогодні 20:05
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У Дніпропетровській області судитимуть посадовців, які розікрали гроші на будівництві їдальні військової частини.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині посадовці розікрали гроші, виділені на ремонт їдальні для військових

На Дніпропетровщині через розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт їдальні для військових, судитимуть керівництво фірми. Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

До суду передали обвинувальний акт щодо директора та виконавчого директора товариства з обмеженою відповідальністю. Їм інкримінують заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, у складі організованої групи, а також складання та видачі неправдивих документів.

Зокрема, фігуранти склали та підписали акти виконаних робіт на ремонт їдальні, в які було внесено свідомо неправдиві відомості. Збитки державі оцінюють більш ніж на 3,7 млн грн.

Під час обшуків в обвинувачених вилучили автівки, документи, комп’ютерну техніку та “чорнові” записи. Загальна вартість вилученого — близько двох мільйонів гривень.

Щодо інженера з технічного нагляду – кримінальна справа виділена в окреме провадження. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині посадовці розікрали гроші, виділені на ремонт їдальні для військовихУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині посадовці розікрали гроші, виділені на ремонт їдальні для військовихРусский

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