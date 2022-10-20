На Днепропетровщине чиновники продавали гумпомощь в селах

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.
Около 130 тонн муки прибыло на одну из железнодорожных станций Днепропетровщины, откуда в виде гуммпомощи ее начали развозить местным территориальным общинам. Но руководители тергромад не передавали помощь людям, а решили продать эту муку по меньшей цене.
В частности, стражи порядка зафиксировали, как 17 тонн муки погрузили в грузовики и хотели вывезти. ДБР помешало реализации этой схемы и направили материалы дела в нацполицию.
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