На Днепропетровщине чиновники продавали гумпомощь в селах

Сообщается, что руководители теробществ на Днепропетровщине получили гуманитарную помощь для населения, но решили продать.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Около 130 тонн муки прибыло на одну из железнодорожных станций Днепропетровщины, откуда в виде гуммпомощи ее начали развозить местным территориальным общинам. Но руководители тергромад не передавали помощь людям, а решили продать эту муку по меньшей цене.

В частности, стражи порядка зафиксировали, как 17 тонн муки погрузили в грузовики и хотели вывезти. ДБР помешало реализации этой схемы и направили материалы дела в нацполицию.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: