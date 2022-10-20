На Дніпропетровщині чиновники продавали гумдопомогу в селах

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.
Майже 130 тонн борошна прибуло на одну із залізничних станцій Дніпропетровщини, звідки у вигляді гумдопомоги його почали розвозити місцевим територіальним громадам. Але керівники тергромад не передавали допомогу людям, а вирішили продати це борошно за меншою ціною.
Зокрема, правоохоронці зафіксували, як 17 тонн борошна завантажили в вантажівки і хотіли вивезти. ДБР завадило реалізації цієї схеми та направили матеріали справи до нацполіції.
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