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На Дніпропетровщині чиновники продавали гумдопомогу в селах

Сьогодні 12:54
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Повідомляється, що керівники тергромад на Дніпропетровщині отримали гуманітарну допомогу для населення, але вирішили продати.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чиновники продавали гумдопомогу в селах

Про це повідомили в пресслужбі ДБР. 

Майже 130 тонн борошна прибуло на одну із залізничних станцій Дніпропетровщини, звідки у вигляді гумдопомоги його почали розвозити місцевим територіальним громадам. Але керівники тергромад не передавали допомогу людям, а вирішили продати це борошно за меншою ціною.

Зокрема, правоохоронці зафіксували, як 17 тонн борошна завантажили в вантажівки і хотіли вивезти. ДБР завадило реалізації цієї схеми та направили матеріали справи до нацполіції.

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