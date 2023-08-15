На Днепропетровщине 2-летний мальчик разгрыз капсулу для стирки и отравился

2-летний мальчик отравился бытовой химией – малыш разгрыз капсулу для стирки.
Случилось это 4 августа в селе Софиевка Криворожского района.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Днепр оперативный».
Отмечается, что ребенка госпитализировали в больницу. Сейчас состояние мальчика удовлетворительное.
Родители, пожалуйста, следите за своими детьми и прячьте от них опасные предметы!
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