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  • На Дніпропетровщині 2-річний хлопчик розгриз капсулу для прання та отруївся

На Дніпропетровщині 2-річний хлопчик розгриз капсулу для прання та отруївся

Сьогодні 17:51
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Нещодавно на Дніпропетровщині стався жахливий випадок.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 2-річний хлопчик розгриз капсулу для прання та отруївся

2-річний хлопчик отруївся побутовою хімією – малюк розгриз капсулу для прання.

Сталося це 4 серпня в селі Софіївка Криворізького району.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпро оперативний”.

Зазначається, що дитину госпіталізували у лікарню. Наразі стан хлопчика задовільний.

Батьки, будь ласка, стежте за своїми дітьми та ховайте від них небезпечні предмети!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 2-річний хлопчик розгриз капсулу для прання та отруївсяУкраїнська

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