На Дніпропетровщині 2-річний хлопчик розгриз капсулу для прання та отруївся

2-річний хлопчик отруївся побутовою хімією – малюк розгриз капсулу для прання.
Сталося це 4 серпня в селі Софіївка Криворізького району.
Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпро оперативний”.
Зазначається, що дитину госпіталізували у лікарню. Наразі стан хлопчика задовільний.
Батьки, будь ласка, стежте за своїми дітьми та ховайте від них небезпечні предмети!
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