На Дніпропетровщині 2-річний хлопчик розгриз капсулу для прання та отруївся

Нещодавно на Дніпропетровщині стався жахливий випадок.

2-річний хлопчик отруївся побутовою хімією – малюк розгриз капсулу для прання.

Сталося це 4 серпня в селі Софіївка Криворізького району.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпро оперативний”.

Зазначається, що дитину госпіталізували у лікарню. Наразі стан хлопчика задовільний.

Батьки, будь ласка, стежте за своїми дітьми та ховайте від них небезпечні предмети!

Читайте також:

Українська

Автор: