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В Днепре подростки ради развлечения бросали камни в поезд: разбили три окна

Сегодня 16:34
просмотров

14 августа в Днепре трое мальчишек бросали с моста камни в поезд.

Новости Днепра про В Днепре подростки ради развлечения бросали камни в поезд: разбили три окна

Произошло это в Шевченковском районе.

Как сообщили в полиции, дети делали это для развлечения. В результате таких действий были разбиты три окна.

Новости Днепра про В Днепре подростки ради развлечения бросали камни в поезд: разбили три окна

Полицейские установили нарушителей. Ими оказались трое ребят в возрасте 11, 13 и 14 лет.

В отношении родителей подростков правоохранители составили административные протоколы по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, заменяющими их, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу как с детьми, так и с родителями, ведь взрослые должны объяснять детям, к каким последствиям может привести их поведение, — сообщили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре дети своровали вещи из автомобиля военного: чем закончилась история.

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