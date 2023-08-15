На Днепропетровщине на трассе горел прицеп с двумя тракторами (ФОТО)

Что именно стало причиной возгорания – неизвестно.

Сегодня, 15 августа, на обочине трассы возле поселка Дмитровка Никопольского района загорелся грузовой прицеп, на котором находились два трактора JCB.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 14:16.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили возгорание.

Огонь повредил прицеп и два трактора. Общая площадь пожара составила 12 кв. м.

Что именно стало причиной возгорания – неизвестно.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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