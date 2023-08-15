Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Был в 20 метрах от взрыва»: в Днепре ракета попала у бассейна, где тренировались олимпийцы

«Был в 20 метрах от взрыва»: в Днепре ракета попала у бассейна, где тренировались олимпийцы

Сегодня 17:12
просмотров

Спортсмены отреагировали на ракетный удар по Днепру этой ночью.

Новости Днепра про

Под утро 15 августа днепряне содрогались от звуков взрывов. Впоследствии выяснилось, что ракеты попали в промышленное предприятие и рядом с важным спорткомплексом, где готовят олимпийцев. В результате атаки ранения получили три человека, но обошлось без погибших.

Здание испытало немалые разрушения. Повылетали окна, разрушенная часть фасада и внутренней стены, но, по словам местных властей, все это можно восстановить.

Олимпийцы, тренировавшиеся в спорткомплексе, отреагировали на атаку. Одним из первых об ударе по бассейну сообщил юный пловец Александр Желтяков, который был в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва.

Александр опубликовал в своем Instagram фото изуродованного бассейна.

Новости Днепра про

В настоящее время пловец вместе с участниками сборной Украины завершает сезон, поэтому был в гостинице на территории комплекса. Как рассказал «Суспільному» Александр, он проснулся ночью, потому что плохо спал, но не успел прийти в себя, как услышал первый прилет. Парень разбудил других спортсменов, и они все вместе пошли в хранилище.

Пловец остановился, чтобы поговорить с охранником и узнать, в чем дело, и именно в тот момент ракета попала рядом с помещением, где находится бассейн. Еще бы чуть-чуть и снаряд прилетел бы в комплекс.

На удар отреагировал олимпиец Михаил Романчук, перед Олимпиадой-2020 тоже тренировавшийся в этом бассейне.

Это бассейн, где я готовился к моей Олимпиаде в Токио. И так он смотрится после очередной ночной атаки ракет и беспилотников. Спорт вне политики? – написал Михаил Романчук в инстаграме и обозначил в сообщении Международный олимпийский комитет и Международную федерацию плавания.

Новости Днепра про

Напомним, возле спортивного объекта в Днепре, который повредили российские ракеты, образовалась несколькометровая воронка.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жители Днепра имеют право на 75% скидку при оплате коммуналки: кто может получить
Новости Днепра
Сегодня 17:15
Жители Днепра имеют право на 75% скидку при оплате коммуналки: кто может получить

Согласно законодательству, в Украине скидку в 75% при оплате коммунальных…

В Днепре подростки ради развлечения бросали камни в поезд: разбили три окна
Новости Днепра
Сегодня 16:34
В Днепре подростки ради развлечения бросали камни в поезд: разбили три окна

14 августа в Днепре трое мальчишек бросали с моста камни…

Опытный «бизнесмен» из Днепра обманул людей на 2,5 миллиона, продавая дешевую технику
Новости Днепра
Сегодня 15:47
Опытный «бизнесмен» из Днепра обманул людей на 2,5 миллиона, продавая дешевую технику

В Днепре стражи порядка разоблачили мужчину, который выдавал себя за…

Прием заявлений стартовал: до какого числа родители должны определиться с формой обучения детей в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 15:07
Прием заявлений стартовал: до какого числа родители должны определиться с формой обучения детей в Днепре

Сегодня в Днепре родители, которые определились с формой обучения для…

Последние новости

Жители Днепра имеют право на 75% скидку при оплате коммуналки: кто может получить
Жители Днепра имеют право на 75% скидку при оплате коммуналки: кто может получить

Согласно законодательству, в Украине скидку в 75% при оплате коммунальных услуг могут получить те, кто имеет статус «участника боевых действий». При этом доход гражданина значения не имеет.

Сегодня 17:15
4
просмотров
В Днепре подростки ради развлечения бросали камни в поезд: разбили три окна
В Днепре подростки ради развлечения бросали камни в поезд: разбили три окна

14 августа в Днепре трое мальчишек бросали с моста камни в поезд.

Сегодня 16:34
6
просмотров
Опытный «бизнесмен» из Днепра обманул людей на 2,5 миллиона, продавая дешевую технику
Опытный «бизнесмен» из Днепра обманул людей на 2,5 миллиона, продавая дешевую технику

В Днепре стражи порядка разоблачили мужчину, который выдавал себя за надежного "предпринимателя" и продавал дешевую технику.

Сегодня 15:47
2
просмотров
На Днепропетровщине на трассе горел прицеп с двумя тракторами (ФОТО)
На Днепропетровщине на трассе горел прицеп с двумя тракторами (ФОТО)

Что именно стало причиной возгорания – неизвестно.

Сегодня 15:46
5
просмотров
Прием заявлений стартовал: до какого числа родители должны определиться с формой обучения детей в Днепре
Прием заявлений стартовал: до какого числа родители должны определиться с формой обучения детей в Днепре

Сегодня в Днепре родители, которые определились с формой обучения для своих детей, могут подать в школу соответствующие заявления.

Сегодня 15:07
4
просмотров
В Громраде Днепра рассказали, как горожанам получить компенсацию за индивидуальное отопление
В Громраде Днепра рассказали, как горожанам получить компенсацию за индивидуальное отопление

Еще в 2021 году в Днепре решили отключить от централизованного теплоснабжения 1056 многоквартирных домов.

Сегодня 14:59
8
просмотров
Тоннельную балку в Днепре хотели превратить в зоопарк: планировали «поселить» там дельфинов и пингвинов
Тоннельную балку в Днепре хотели превратить в зоопарк: планировали «поселить» там дельфинов и пингвинов

В Днепре нет зоопарков, где в неволе бы содержались дикие звери. Зооуголок на Монастырском острове был ликвидирован в 2016 году, а его обитатели отправились в разные уголки Украины и живут в лучших, чем на острове условиях. Когда-то в Днепре планировали…

Сегодня 14:43
3
просмотров
Из-за замечаний: на Днепропетровщине солдат застрелил своих сослуживцев
Из-за замечаний: на Днепропетровщине солдат застрелил своих сослуживцев

На Днепропетровщине будут судить солдата, подозреваемого в убийстве своих товарищей.

Сегодня 14:15
4
просмотров
В больнице Днепра, где недавно умер 11-летний мальчик, приостановили операции: подробности
В больнице Днепра, где недавно умер 11-летний мальчик, приостановили операции: подробности

Недавно в Днепре в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка имени Руднева произошла чрезвычайная ситуация: пациенты получили тяжелую побочную реакцию на медпрепарат, который применялся при проведении оперативных вмешательств. Речь идет о медпрепарате для внутривенного наркоза.

Сегодня 13:47
6
просмотров
«Криворожгаз», подконтрольный известному олигарху, украл у Украины газа на 202 миллиона
«Криворожгаз», подконтрольный известному олигарху, украл у Украины газа на 202 миллиона

Криворожгаз подозревается в хищении голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

Сегодня 13:26
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх