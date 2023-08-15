«Был в 20 метрах от взрыва»: в Днепре ракета попала у бассейна, где тренировались олимпийцы

Спортсмены отреагировали на ракетный удар по Днепру этой ночью.

Под утро 15 августа днепряне содрогались от звуков взрывов. Впоследствии выяснилось, что ракеты попали в промышленное предприятие и рядом с важным спорткомплексом, где готовят олимпийцев. В результате атаки ранения получили три человека, но обошлось без погибших.

Здание испытало немалые разрушения. Повылетали окна, разрушенная часть фасада и внутренней стены, но, по словам местных властей, все это можно восстановить.

Олимпийцы, тренировавшиеся в спорткомплексе, отреагировали на атаку. Одним из первых об ударе по бассейну сообщил юный пловец Александр Желтяков, который был в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва.

Александр опубликовал в своем Instagram фото изуродованного бассейна.

В настоящее время пловец вместе с участниками сборной Украины завершает сезон, поэтому был в гостинице на территории комплекса. Как рассказал «Суспільному» Александр, он проснулся ночью, потому что плохо спал, но не успел прийти в себя, как услышал первый прилет. Парень разбудил других спортсменов, и они все вместе пошли в хранилище.

Пловец остановился, чтобы поговорить с охранником и узнать, в чем дело, и именно в тот момент ракета попала рядом с помещением, где находится бассейн. Еще бы чуть-чуть и снаряд прилетел бы в комплекс.

На удар отреагировал олимпиец Михаил Романчук, перед Олимпиадой-2020 тоже тренировавшийся в этом бассейне.

Это бассейн, где я готовился к моей Олимпиаде в Токио. И так он смотрится после очередной ночной атаки ракет и беспилотников. Спорт вне политики? – написал Михаил Романчук в инстаграме и обозначил в сообщении Международный олимпийский комитет и Международную федерацию плавания.

Напомним, возле спортивного объекта в Днепре, который повредили российские ракеты, образовалась несколькометровая воронка.

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