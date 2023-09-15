На Днепропетровщине 16-летней девушке отказали в выдаче паспорта: в чем дело

16-летней жительнице села Марьянское Днепропетровской области отказали в выдаче паспорта. Поэтому, по ее словам, она не могла продолжить обучение в другой школе.

Об этом сообщили в Офисе Омбудсмана Украины.

Как выяснилось, в августе 2019 года мать оставила девушку у родственников, не интересовалась ею, а с началом полномасштабной войны пропала без вести. В прошлом году несовершеннолетняя обращалась в полицию Зеленодольска с заявлением об исчезновении матери, но безрезультатно. В то же время работники ГМСУ отказывали ребенку в оформлении документов, ссылаясь на то, что он без законного представителя.

Чтобы восстановить права 16-летней девушки, Секретариат Уполномоченного обратился в Службу по делам детей Криворожской РГА с просьбой выяснить ситуацию и в случае отсутствия законного представителя представлять интересы ребенка.

Девушку временно устроили в семью родственников, поскольку местонахождение ее одинокой матери до сих пор неизвестно. А в начале сентября она получила ID-карту и загранпаспорт.

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