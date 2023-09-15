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  • На Дніпропетровщині 16-річній дівчині відмовили у видачі паспорта: у чому річ

На Дніпропетровщині 16-річній дівчині відмовили у видачі паспорта: у чому річ

Сьогодні 07:30
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16-річній мешканці села Мар’янське Дніпропетровської області відмовили у видачі паспорта. Через це, за її словами, вона не могла продовжити навчання в іншій школі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 16-річній дівчині відмовили у видачі паспорта: у чому річ

Про це повідомили в Офісі Омбудсмана України.

Як з’ясувалось, у серпні 2019 року мати залишила дівчину в родичів, не цікавилася нею, а з початком повномасштабної війни зникла безвісти. Торік неповнолітня зверталася до поліції Зеленодольська із заявою про зникнення матері, але безрезультатно.
Водночас працівники ДМСУ відмовляли дитині в оформленні документів, посилаючись на те, що вона без законного представника.

Щоб поновити права 16-річної дівчини, секретаріат Уповноваженого звернувся до Служби у справах дітей Криворізької РДА з проханням з’ясувати ситуацію та у випадку відсутності законного представника представляти інтереси дитини.

Дівчину тимчасово влаштували в сім’ю родичів, оскільки місцезнаходження її одинокої матері досі невідоме. А на початку вересня вона отримала ID-картку та закордонний паспорт. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 16-річній дівчині відмовили у видачі паспорта: у чому річУкраїнська

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