На дне обмелелого Каховского водохранилища нашли токсичные нитриты, которые «отравляют» воду — эколог

Почти сразу после подрыва Каховской ГЭС волонтеры-ученые начали экспедицию, цель которой — проверить качество воды в заплавах бывшего водохранилища. По словам специалистов, на дне нашли ряд загрязняющих веществ, пишет Суспільне.
В ноябре учёные выпустят окончательные результаты исследования, но уже сейчас смогли поделиться некоторыми находками.
Еще до начала исследования ученые ожидали увидеть постепенное загрязнение остаточных вод из-за нехватки жидкости. Это связано с тем, что Каховское водохранилище существовало более полувека, поэтому на дне оседала множество разнообразных веществ. Пока вода была – они оставались на месте и были недоступны людям, но сейчас их можно исследовать.
Со дна водоема волонтеры взяли пробы воды и мула.
В ходе исследования ученые обнаружили в остаточных водах значительную концентрацию соединений нитритов. Это более опасные «родственники» нитратов.
Это недоокисленный азот образует форму нитритов и они идут очень токсичными для живых организмов в воде, – рассказывает эколог и доцент государственного университета науки и технологий Максим Сорока
К примеру, если до подрыва количество нитритов не превышало одного миллиграмма на литр, то сейчас в некоторых районах показатель вырос до 2-3 миллиграммов.
В муле возле Никополя обнаружили значительное количество соединений азота, фосфора, серы, которые находились в восстановительных формах. Пока была вода и не было кислорода, все они были в «спячке», но теперь эти вещества активно начали окисляться кислородом и приобретать подвижные формы.
Если на простом языке, то самое дно водохранилища превратились в огромный источник загрязнения остаточных вод, – рассказывает эколог.
По мнению эколога, об этих проблемах нужно заботиться уже сейчас.
Есть разные мнения – восстанавливать водохранилище, не восстанавливать водохранилище… Вот эта проблема будет в любом случае. Потому что не восстанавливаешь водохранилище – эта площадь будет постепенно смывать все эти соединения вниз. Восстановишь водохранилище – вода растворит эти соединения, потому что они уже окислены и быстро их смоет. Опять же, наибольший риск – это упрощать сейчас эту проблему, – говорит он.
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