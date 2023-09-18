На дні змілілого Каховського водосховища знайшли токсичні нітрити, які “отруюють” воду – еколог

Екологи, які дослідили залишки води та мул на дні Каховського водосховища, стверджують, що знайшли небезпечні нітрити.

Майже відразу після підриву Каховської ГЕС волонтери-науковці розпочали експедицію, мета якої – перевірити якість води у заплавах колишнього водосховища. За словами фахівців, на дні знайшли низку забруднюючих речовин, пише Суспільне.

У листопаді науковці випустять остаточні результати дослідження, але вже зараз змогли поділитися деякими знахідками.

Ще до початку дослідження науковці очікували побачити поступове забруднення залишкових вод через брак рідини. Це пов’язано з тим, що Каховське водосховище існувало понад півстоліття, тому на дні осідала велика кількість різноманітних речовин. Поки вода була – вони залишалися на місці та були недоступними для людей, але зараз їх можна дослідити.

З дна змілілої водойми взяли проби води та мулу.

Під час дослідження науковці знайшли в залишкових водах значну концентрацію сполук нітритів. Це більш небезпечні “родичі” нітратів

Це недоокислений азот утворює форму нітритів і вони йдуть дуже токсичними для живих організмів в воді, – розповідає еколог та доцент державного університету науки і технологій Максим Сорока

До прикладу, якщо до підриву кількість нітритів не перевищувала одного міліграма на літр, то зараз у деяких районах показник зріс до 2-3 міліграмів.

У мулі біля Нікополя виявили значну кількість сполук азоту, фосфору, сірки, які знаходилися в відновних формах. Поки була вода і не було кисню, усі вони були в “сплячці”, але тепер ці речовини активно почали окислюватися киснем і набувати рухомих форм

Якщо простою мовою, то саме дно водосховища перетворилися на величезне джерело забруднення залишкових вод, – розповідає еколог.

На думку еколога, цими питаннями треба опікуватися вже зараз.

Є різні думки – відновлювати водосховище, не відновлювати водосховище… Ось ця проблема буде в будь-якому випадку. Тому що, не відновлюєш водосховище – ця площа буде поступово змивати всі ці сполуки вниз. Відновиш водосховище – вода розчинить ці сполуки, бо вони вже окислені форми і швидко їх змиє. Знову ж таки найбільший ризик – це спрощувати зараз цю проблему, – каже він.

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