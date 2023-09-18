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  • На дні змілілого Каховського водосховища знайшли токсичні нітрити, які “отруюють” воду – еколог

На дні змілілого Каховського водосховища знайшли токсичні нітрити, які “отруюють” воду – еколог

Сьогодні 17:38
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Екологи, які дослідили залишки води та мул на дні Каховського водосховища, стверджують, що знайшли небезпечні нітрити.

Новости Днепра про На дні змілілого Каховського водосховища знайшли токсичні нітрити, які

Майже відразу після підриву Каховської ГЕС волонтери-науковці розпочали експедицію, мета якої – перевірити якість води у заплавах колишнього водосховища. За словами фахівців, на дні знайшли низку забруднюючих речовин, пише Суспільне.

У листопаді науковці випустять остаточні результати дослідження, але вже зараз змогли поділитися деякими знахідками. 

Ще до початку дослідження науковці очікували побачити поступове забруднення залишкових вод через брак рідини. Це пов’язано з тим, що Каховське водосховище існувало понад півстоліття, тому на дні осідала велика кількість різноманітних речовин. Поки вода була – вони залишалися на місці та були недоступними для людей, але зараз їх можна дослідити. 

З дна змілілої водойми взяли проби води та мулу. 

Новости Днепра про На дні змілілого Каховського водосховища знайшли токсичні нітрити, які

Під час дослідження науковці знайшли в залишкових водах значну концентрацію сполук нітритів. Це більш небезпечні “родичі” нітратів

Це недоокислений азот утворює форму нітритів і вони йдуть дуже токсичними для живих організмів в воді, – розповідає еколог та доцент державного університету науки і технологій Максим Сорока 

До прикладу, якщо до підриву кількість нітритів не перевищувала одного міліграма на літр, то зараз у деяких районах показник зріс до 2-3 міліграмів.

У мулі біля Нікополя виявили значну кількість сполук азоту, фосфору, сірки, які знаходилися в відновних формах. Поки була вода і не було кисню, усі вони були в “сплячці”, але тепер ці речовини активно почали окислюватися киснем і набувати рухомих форм

Якщо простою мовою, то саме дно водосховища перетворилися на величезне джерело забруднення залишкових вод, – розповідає еколог.

На думку еколога, цими питаннями треба опікуватися вже зараз. 

Є різні думки – відновлювати водосховище,  не відновлювати водосховище… Ось ця проблема буде в будь-якому випадку. Тому що, не відновлюєш водосховище – ця площа буде поступово змивати всі ці сполуки вниз. Відновиш водосховище – вода розчинить ці сполуки, бо вони вже окислені форми і швидко їх змиє. Знову ж таки найбільший ризик – це спрощувати зараз цю проблему, – каже він.

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