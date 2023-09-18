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  • У Дніпрі розшукують безвісти зниклого 62-річного чоловіка, який має психічні розлади

У Дніпрі розшукують безвісти зниклого 62-річного чоловіка, який має психічні розлади

Сьогодні 15:56
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують безвісти зниклого 62-річного чоловіка, який має психічні розлади

У Дніпрі розшукують безвісти зниклого 62-річного Юрія Костянтиновича Горшкова.

13 вересня він пішов з Будинку милосердя у Підгородньому і зник. У зв’язку з цим чоловіка оголосили в розшук. 

Про це повідомляє “Інформатор”.

Прикмети: сиве волосся, має вуса, ліва рука зігнута, не функціонує, має психічні розлади.
Був одягнений: спортивна куртка синього кольору, коричневі штани та чорні кросівки.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, (097) 595-30-82, (096) 285-80-00, (067) 603-73-39.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про У Дніпрі розшукують безвісти зниклого 62-річного чоловіка, який має психічні розладиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі розшукують безвісти зниклого 62-річного чоловіка, який має психічні розладиРусский

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