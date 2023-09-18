У лікарні Дніпра рятують 11-річного хлопчика: нюхав бензин та отруївся

У суботу, 16 вересня, до лікарні у Дніпрі доставили 11-річного хлопчика з Дніпровського району.
У нього медики діагностували отруєння парами бензину. Стан дитини оцінювали як важкий.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Як розповіла старша сестра хлопчика, він нюхав бензин, щоб, ймовірно, отримати насолоду. В якийсь момент йому стало зле.
Матері в той момент вдома не було.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятували дітей, які проковтнули 20-центову монету та 50 магнітних кульок.
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