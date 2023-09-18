На війні загинув бойовий медик з Жовтих Вод: врятував не одного побратима

Вічна слава!

10 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області загинув молодший сержант Олександр Синяков із Жовтих Вод. Йому було 35 років.

Про це повідомляє Інформаційний портал Жовтоводської міської ради.

Олександр народився 1 лютого 1988 року у Жовтих Водах. Загальну середню освіту здобув у СШ №1. Поза навчанням відвідував туристичний гурток у ЦДЮТ. Згодом захисник закінчив Жовтоводський промисловий технікум та здобув спеціальність техніка-електрика. 2009 року після закінчення вишу Олександр пішов на строкову військову службу, здобув там військову спеціальність «командир автомобільного відділення».

Повернувшись з армії, почав працювати у ЦДЮТ та очолив там два гуртки: «Школа безпеки» та «Туристичний». 2018-го його призначили керівником гуртка «Робототехніка», адже він брав участь у запровадженні в освітній процес найбільш ефективних форм і методів роботи у напрямку STEM-освіти.

28 вересня 2022 року Олександр став на захист України. Служив на посаді бойового медика Збройних Сил. Чимало військовослужбовців та побратимів зобов’язані йому своїм життям.

У захисника залишилися мати, дружина та брат. Попрощаються з Героєм сьогодні, 18 вересня.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та близьким полеглого воїна! Вічна пам’ять!

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