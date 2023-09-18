Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На війні загинув бойовий медик з Жовтих Вод: врятував не одного побратима

На війні загинув бойовий медик з Жовтих Вод: врятував не одного побратима

Сьогодні 09:35
просмотров

Вічна слава!

Новости Днепра про На війні загинув бойовий медик з Жовтих Вод: врятував не одного побратима

10 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області загинув молодший сержант Олександр Синяков із Жовтих Вод. Йому було 35 років.

Про це повідомляє Інформаційний портал Жовтоводської міської ради.

Олександр народився 1 лютого 1988 року у Жовтих Водах. Загальну середню освіту здобув у СШ №1. Поза навчанням відвідував туристичний гурток у ЦДЮТ. Згодом захисник закінчив Жовтоводський промисловий технікум та здобув спеціальність техніка-електрика. 2009 року після закінчення вишу Олександр пішов на строкову військову службу, здобув там військову спеціальність «командир автомобільного відділення».

Повернувшись з армії, почав працювати у ЦДЮТ та очолив там два гуртки: «Школа безпеки» та «Туристичний». 2018-го його призначили керівником гуртка «Робототехніка», адже він брав участь у запровадженні в освітній процес найбільш ефективних форм і методів роботи у напрямку STEM-освіти.

28 вересня 2022 року Олександр став на захист України. Служив на посаді бойового медика Збройних Сил. Чимало військовослужбовців та побратимів зобов’язані йому своїм життям.

У захисника залишилися мати, дружина та брат. Попрощаються з Героєм сьогодні, 18 вересня.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та близьким полеглого воїна! Вічна пам’ять!

Читайте також:

Новости Днепра про На війні загинув бойовий медик з Жовтих Вод: врятував не одного побратимаУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Спортсменка із Дніпра з рекордом сезону виграла фінал Діамантової ліги-2023
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
Спортсменка із Дніпра з рекордом сезону виграла фінал Діамантової ліги-2023

Ярослава підкорила висоту 2,03 метра.

У Дніпрі громадський транспорт курсує зі змінами: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
У Дніпрі громадський транспорт курсує зі змінами: подробиці

Важлива інформація!

Затяжна тривога: над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 2 крилаті ракети
Новини Дніпра
Сьогодні 07:49
Затяжна тривога: над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 2 крилаті ракети

Сьогодні вночі росіяни знову тероризували Україну ракетами та дронами.

У Дніпровському районі сталася пожежа на підприємстві: вогонь охопив 100 кв. м (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
У Дніпровському районі сталася пожежа на підприємстві: вогонь охопив 100 кв. м (ВІДЕО)

Сьогодні вночі, 18 вересня, на підприємстві в селищі Слобожанське Дніпровського…

Наверх