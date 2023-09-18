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  • У Дніпровському районі сталася пожежа на підприємстві: вогонь охопив 100 кв. м (ВІДЕО)

У Дніпровському районі сталася пожежа на підприємстві: вогонь охопив 100 кв. м (ВІДЕО)

Сьогодні 07:15
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Сьогодні вночі, 18 вересня, на підприємстві в селищі Слобожанське Дніпровського району сталася пожежа.

Новости Днепра про У Дніпровському районі сталася пожежа на підприємстві: вогонь охопив 100 кв. м (ВІДЕО)

Там на відкритій території горіла сировина та готова продукція.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 00:05.

Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 01:15 та ліквідували о 02:04.

Новости Днепра про У Дніпровському районі сталася пожежа на підприємстві: вогонь охопив 100 кв. м (ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпровському районі сталася пожежа на підприємстві: вогонь охопив 100 кв. м (ВІДЕО)

Вогонь знищив полімерну сировину, готову продукцію (гумові калоші та чоботи), обладнання та пошкодив навіс, електрощитову.

Загальна площа пожежі склала 100 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпровському районі сталася пожежа на підприємстві: вогонь охопив 100 кв. м (ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпровському районі сталася пожежа на підприємстві: вогонь охопив 100 кв. м (ВІДЕО)

На щастя, загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпровському районі сталася пожежа на підприємстві: вогонь охопив 100 кв. м (ВІДЕО)Українська

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