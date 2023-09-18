У Дніпровському районі сталася пожежа на підприємстві: вогонь охопив 100 кв. м (ВІДЕО)

Сьогодні вночі, 18 вересня, на підприємстві в селищі Слобожанське Дніпровського району сталася пожежа.

Там на відкритій території горіла сировина та готова продукція.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 00:05.

Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 01:15 та ліквідували о 02:04.

Вогонь знищив полімерну сировину, готову продукцію (гумові калоші та чоботи), обладнання та пошкодив навіс, електрощитову.

Загальна площа пожежі склала 100 кв. м.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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