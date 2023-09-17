Був повністю голий: у Дніпрі чоловік мастурбував прямо на цвинтарі

В Індустріальному районі міста Дніпро стався обурливий випадок.

Повністю оголений чоловік мастурбував прямо на цвинтарі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Інцидент зафільмували люди, які проходили поряд.

За попередньою інформацією, чоловік робить таке вже не в перше.

Правоохоронці склали на чоловіка адмінпротокол.

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